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Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине продвигается, но между странами сохраняется враждебность.

«Я думаю, мы делаем прогресс, но между сторонами остается много недоброжелательности», – сказал Трамп в беседе с журналистами.

Трамп не раз устанавливал временные рамки, в течение которых, как он считает, американская администрация сможет урегулировать украинский конфликт. В ходе своей предвыборной программы он говорил, что остановит военные действия в течение первых суток после своей инаугурации. Позже этот временной промежуток увеличился примерно на сто дней. Глава США заявлял, что украинский кризис будет завершен к Пасхе, которая в 2025 г. будет праздноваться 20 апреля, или к празднованию 85-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

После переговоров России и США в саудовском Эр-Рияде 24 марта Кремль опубликовал заявление. Оно содержит в себе пять пунктов, среди которых указано, что стороны согласились разработать меры по реализации договоренностей президента РФ Владимира Путина и Трампа, которые были достигнуты в ходе телефонного разговора лидеров стран 18 марта.

Речь идет о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

Вооруженные силы России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, но, как сообщили в Минобороны РФ 24 марта, украинская сторона продолжает проведение подобных атак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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