Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине продвигается, но между странами сохраняется враждебность.
«Я думаю, мы делаем прогресс, но между сторонами остается много недоброжелательности», – сказал Трамп в беседе с журналистами.
Трамп не раз устанавливал временные рамки, в течение которых, как он считает, американская администрация сможет урегулировать украинский конфликт. В ходе своей предвыборной программы он говорил, что остановит военные действия в течение первых суток после своей инаугурации. Позже этот временной промежуток увеличился примерно на сто дней. Глава США заявлял, что украинский кризис будет завершен к Пасхе, которая в 2025 г. будет праздноваться 20 апреля, или к празднованию 85-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.
После переговоров России и США в саудовском Эр-Рияде 24 марта Кремль опубликовал заявление. Оно содержит в себе пять пунктов, среди которых указано, что стороны согласились разработать меры по реализации договоренностей президента РФ Владимира Путина и Трампа, которые были достигнуты в ходе телефонного разговора лидеров стран 18 марта.
Речь идет о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.
Вооруженные силы России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, но, как сообщили в Минобороны РФ 24 марта, украинская сторона продолжает проведение подобных атак.