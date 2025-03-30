«Хамас» согласился на переданное Египтом и Катаром предложение о перемирии

Израиль подтвердил вечером 29 марта, что получил от стран-посредников новое предложение о прекращении огня и освобождении заложников, пишет The Times of Israel. В канцелярии премьер-министра Биньямин Нетаньяху сообщили, что провели серию консультаций по инициативе, а затем направили встречное предложение. Это было сделано «в полной координации с США», заявили в канцелярии.