«Хамас» согласился на переданное Египтом и Катаром предложение о перемирии
Палестинская группировка «Хамас» согласилась на предложение о прекращении огня в секторе Газа, полученное на этой неделе от посредников Египта и Катара. Об этом в телевизионной речи заявил глава группировки Халиль аль-Хайя, пишет Reuters.
«Два дня назад мы получили предложение от посредников Египта и Катара. Мы отнеслись к нему положительно и приняли его», – сказал Халиль аль-Хайя 29 марта.
27 марта источники Reuters сообщили, что Египет получил «позитивные сигналы» от Израиля относительно нового предложения о перемирии. Сделка предполагает, что «Хамас» каждую неделю будет освобождать израильских заложников в обмен на 50-дневное прекращение огня.
Израиль подтвердил вечером 29 марта, что получил от стран-посредников новое предложение о прекращении огня и освобождении заложников, пишет The Times of Israel. В канцелярии премьер-министра Биньямин Нетаньяху сообщили, что провели серию консультаций по инициативе, а затем направили встречное предложение. Это было сделано «в полной координации с США», заявили в канцелярии.
«Хамас», как стало известно ранее, может согласиться на освобождение некоторых израильских заложников в обмен на прекращение огня на время исламского праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан. Об этом сообщила 29 марта израильская телерадиокомпания Kan.
Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса» в Газе 18 марта, тем самым прекратив действие соглашения об остановке огня от января 2025 г. Власти страны назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников. Позднее израильская армия объявила о начале новой наземной операции в районе Аль-Джанина в Рафахе.