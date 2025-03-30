Газета
Телеграм
/ Политика

«Хамас» согласился на переданное Египтом и Катаром предложение о перемирии

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» согласилась на предложение о прекращении огня в секторе Газа, полученное на этой неделе от посредников Египта и Катара. Об этом в телевизионной речи заявил глава группировки Халиль аль-Хайя, пишет Reuters.

«Два дня назад мы получили предложение от посредников Египта и Катара. Мы отнеслись к нему положительно и приняли его», – сказал Халиль аль-Хайя 29 марта.

27 марта источники Reuters сообщили, что Египет получил «позитивные сигналы» от Израиля относительно нового предложения о перемирии. Сделка предполагает, что «Хамас» каждую неделю будет освобождать израильских заложников в обмен на 50-дневное прекращение огня.

Израиль подтвердил вечером 29 марта, что получил от стран-посредников новое предложение о прекращении огня и освобождении заложников, пишет The Times of Israel. В канцелярии премьер-министра Биньямин Нетаньяху сообщили, что провели серию консультаций по инициативе, а затем направили встречное предложение. Это было сделано «в полной координации с США», заявили в канцелярии.

«Хамас», как стало известно ранее, может согласиться на освобождение некоторых израильских заложников в обмен на прекращение огня на время исламского праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан. Об этом сообщила 29 марта израильская телерадиокомпания Kan.

Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса» в Газе 18 марта, тем самым прекратив действие соглашения об остановке огня от января 2025 г. Власти страны назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников. Позднее израильская армия объявила о начале новой наземной операции в районе Аль-Джанина в Рафахе.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных