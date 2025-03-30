Хуситы сообщили о ракетном ударе по израильскому аэропорту «Бен-Гурион»
Йеменские вооруженные силы в рамках военной операции нанесли ракетный удар по международному аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. Об этом заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.
По его словам, аэропорт был атакован баллистической ракетой. Цели операции были успешно достигнуты.
30 марта Сариа сообщал, что йеменские хуситы за последние сутки трижды атаковали американский авианосец Harry Truman и несколько военных кораблей в Красном море. Хуситы также атаковали американскую авианосную группу USS Harry Truman и аэропорт «Бен-Гурион» 27 марта. В результате первой военной операции по аэропорту ударили баллистической ракетой «Зульфикар» и гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2». Второй операцией стала атака на авианосную группу в Красном море с применением ракет и беспилотников.
Шиитское движение «Ансар Аллах» атакует связанные с Израилем суда и обстреливает еврейское государство с октября 2023 г. из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.