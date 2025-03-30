Хуситы сообщили о ракетном ударе по израильскому аэропорту «Бен-Гурион»

30 марта Сариа сообщал, что йеменские хуситы за последние сутки трижды атаковали американский авианосец Harry Truman и несколько военных кораблей в Красном море. Хуситы также атаковали американскую авианосную группу USS Harry Truman и аэропорт «Бен-Гурион» 27 марта. В результате первой военной операции по аэропорту ударили баллистической ракетой «Зульфикар» и гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2». Второй операцией стала атака на авианосную группу в Красном море с применением ракет и беспилотников.