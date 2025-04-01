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Лидеры Канады и Мексики обсудили торговые связи в преддверии новых пошлин США

Ведомости

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум обсудили торговое сотрудничество на фоне предстоящего введения новых пошлин со стороны США. Об этом говорится в сообщении на сайте премьер-министра Канады.

«Лидеры провели продуктивный разговор, обсудив важность укрепления прочных торговых и инвестиционных связей между двумя странами для общей выгоды канадцев и мексиканцев», – говорится в сообщении.

Разговор состоялся в преддверии ожидаемого введения Вашингтоном новых пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении со 2 апреля 25%-ных «зеркальных» пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, «годами наживались на США».

«С учетом предстоящих вызовов премьер-министр Карни и президент Шейнбаум подчеркнули важность защиты конкурентоспособности Северной Америки при соблюдении суверенитета каждой страны», – говорится в сообщении офиса премьера.

Карни изложил свой план противодействия торговым ограничениям в отношении Канады, защиты канадского бизнеса и рабочих мест, а также укрепления экономики, включая расширение торговых связей с Мексикой, заявили в канцелярии премьер-министра.

«Лидеры договорились о продолжении сотрудничества между министрами и высокопоставленными чиновниками для продвижения общих приоритетов», – сообщили в канцелярии премьер-министра.

1 апреля Карни заявил, что страна введет ответные пошлины, если США 2 апреля примут новые ограничительные меры в отношении канадской продукции.

2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%.

Позже Трамп отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики на месяц, они были запущены с 4 марта. Затем он подписал указ, которым отсрочил их начало до 2 апреля. Послабление распространяется на товары из этих двух стран, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение.

11 марта Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что он поручил повысить пошлины на сталь и алюминий, поставляемые из Канады в США, с 25 до 50%. Решение вступит в силу с 12 марта. Трамп не исключил повышения и других сборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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