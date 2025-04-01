Лидеры Канады и Мексики обсудили торговые связи в преддверии новых пошлин США
Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум обсудили торговое сотрудничество на фоне предстоящего введения новых пошлин со стороны США. Об этом говорится в сообщении на сайте премьер-министра Канады.
«Лидеры провели продуктивный разговор, обсудив важность укрепления прочных торговых и инвестиционных связей между двумя странами для общей выгоды канадцев и мексиканцев», – говорится в сообщении.
Разговор состоялся в преддверии ожидаемого введения Вашингтоном новых пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении со 2 апреля 25%-ных «зеркальных» пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, «годами наживались на США».
«С учетом предстоящих вызовов премьер-министр Карни и президент Шейнбаум подчеркнули важность защиты конкурентоспособности Северной Америки при соблюдении суверенитета каждой страны», – говорится в сообщении офиса премьера.
Карни изложил свой план противодействия торговым ограничениям в отношении Канады, защиты канадского бизнеса и рабочих мест, а также укрепления экономики, включая расширение торговых связей с Мексикой, заявили в канцелярии премьер-министра.
«Лидеры договорились о продолжении сотрудничества между министрами и высокопоставленными чиновниками для продвижения общих приоритетов», – сообщили в канцелярии премьер-министра.
1 апреля Карни заявил, что страна введет ответные пошлины, если США 2 апреля примут новые ограничительные меры в отношении канадской продукции.
2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%.
Позже Трамп отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики на месяц, они были запущены с 4 марта. Затем он подписал указ, которым отсрочил их начало до 2 апреля. Послабление распространяется на товары из этих двух стран, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение.
11 марта Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что он поручил повысить пошлины на сталь и алюминий, поставляемые из Канады в США, с 25 до 50%. Решение вступит в силу с 12 марта. Трамп не исключил повышения и других сборов.