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Повестка майского российско-китайского саммита прорабатывается

Ведомости

Сроки и место проведения российско-китайского саммита в мае согласованы, повестка еще прорабатывается. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Саммит анонсировал 1 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД КНР Ван И в Москве.

«Это важнейшее внешнеполитическое мероприятие для нас. Продолжение контактов на высшем уровне между Россией и Китаем – это наш безусловный приоритет, который не связан ни с какой конъюнктурой, не зависит ни от каких внешних факторов. Поэтому ведется массированная подготовка», – сказал Песков.

Конкретные место и даты проведения мероприятия представитель Кремля не раскрыл.

Как сообщал накануне Лавров, целью официального визита Ван И в Россию, который начался 31 марта и продлится до 2 апреля, является именно подготовка майского российско-китайского саммита. Вчера министр иностранных КНР также провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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