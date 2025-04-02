Повестка майского российско-китайского саммита прорабатывается
Сроки и место проведения российско-китайского саммита в мае согласованы, повестка еще прорабатывается. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Саммит анонсировал 1 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД КНР Ван И в Москве.
«Это важнейшее внешнеполитическое мероприятие для нас. Продолжение контактов на высшем уровне между Россией и Китаем – это наш безусловный приоритет, который не связан ни с какой конъюнктурой, не зависит ни от каких внешних факторов. Поэтому ведется массированная подготовка», – сказал Песков.
Конкретные место и даты проведения мероприятия представитель Кремля не раскрыл.
Как сообщал накануне Лавров, целью официального визита Ван И в Россию, который начался 31 марта и продлится до 2 апреля, является именно подготовка майского российско-китайского саммита. Вчера министр иностранных КНР также провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.