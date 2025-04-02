Повестка майского российско-китайского саммита прорабатывается

«Это важнейшее внешнеполитическое мероприятие для нас. Продолжение контактов на высшем уровне между Россией и Китаем – это наш безусловный приоритет, который не связан ни с какой конъюнктурой, не зависит ни от каких внешних факторов. Поэтому ведется массированная подготовка», – сказал Песков.