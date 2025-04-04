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Более 20 стран на сессии СПЧ ООН не поддержали антироссийскую резолюцию

Ведомости

На 58-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) 22 из 47 государств-участников не поддержали продление мандата комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине. Это следует из результатов голосования СПЧ, опубликованных в соцсети Х. Документ, инициированный странами Запада при участии Украины, Грузии и Молдавии, был направлен на продление работы структуры, созданной в 2022 г.

Резолюция, согласно утвержденному тексту, предполагает продление мандата комиссии еще на один год. В содержании документа используются формулировки, характерные для западной риторики в адрес России, что не устроило всех участников процесса.

Против инициативы выступили Бурунди, Китай, Судан и Эфиопия. 18 стран, включая Бразилию, Индонезию, Кубу, Южную Африку и Киргизию, воздержались. За резолюцию проголосовали 25 государств – в основном члены НАТО, ЕС и их партнеры, включая Албанию, Грузию, Гамбию, Доминиканскую Республику, Чили и другие.

Таким образом, антироссийская резолюция в итоге была принята СПЧ.

24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине. Первая, предложенная Киевом и ЕС, призывает к территориальной целостности Украины и осуждает Россию. За нее проголосовали 93 страны, против – 18, воздержались 65. Против голосовали Россия, США, Венгрия, Израиль и другие.

Вторая резолюция предложена США и призывает к мирному урегулированию конфликта. За нее проголосовали 93 страны, против – 8, воздержались 73.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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