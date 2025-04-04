Более 20 стран на сессии СПЧ ООН не поддержали антироссийскую резолюцию

На 58-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) 22 из 47 государств-участников не поддержали продление мандата комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине. Это следует из результатов голосования СПЧ, опубликованных в соцсети Х. Документ, инициированный странами Запада при участии Украины, Грузии и Молдавии, был направлен на продление работы структуры, созданной в 2022 г.