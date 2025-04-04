Более 20 стран на сессии СПЧ ООН не поддержали антироссийскую резолюцию
На 58-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) 22 из 47 государств-участников не поддержали продление мандата комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине. Это следует из результатов голосования СПЧ, опубликованных в соцсети Х. Документ, инициированный странами Запада при участии Украины, Грузии и Молдавии, был направлен на продление работы структуры, созданной в 2022 г.
Резолюция, согласно утвержденному тексту, предполагает продление мандата комиссии еще на один год. В содержании документа используются формулировки, характерные для западной риторики в адрес России, что не устроило всех участников процесса.
Против инициативы выступили Бурунди, Китай, Судан и Эфиопия. 18 стран, включая Бразилию, Индонезию, Кубу, Южную Африку и Киргизию, воздержались. За резолюцию проголосовали 25 государств – в основном члены НАТО, ЕС и их партнеры, включая Албанию, Грузию, Гамбию, Доминиканскую Республику, Чили и другие.
Таким образом, антироссийская резолюция в итоге была принята СПЧ.
24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине. Первая, предложенная Киевом и ЕС, призывает к территориальной целостности Украины и осуждает Россию. За нее проголосовали 93 страны, против – 18, воздержались 65. Против голосовали Россия, США, Венгрия, Израиль и другие.
Вторая резолюция предложена США и призывает к мирному урегулированию конфликта. За нее проголосовали 93 страны, против – 8, воздержались 73.