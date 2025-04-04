Reuters: Германия год финансирует спутниковый интернет Eutelsat для Украины
Берлин уже год оплачивает доступ Украины к спутниковому интернету французской компании Eutelsat, который служит альтернативой Starlink Илона Маска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на гендиректора Eutelsat Еву Бернеке.
При этом Бернеке отказалась раскрыть стоимость финансирования. По ее словам, на Украине действует менее 1 000 терминалов Eutelsat, что значительно уступает сети Starlink, насчитывающей около 50 000 устройств.
Компания планирует увеличить число терминалов на Украине до 5 000–10 000. Журналисты поинтересовались, будет ли Германия также финансировать это дополнительное обеспечение. Представитель Eutelsat Джоанна Дарлингтон ответила, что вопрос дальнейшего финансирования пока обсуждается.
3 апреля стало известно, что Польша передала Украине 5000 терминалов Starlink для использования на объектах критической инфраструктуры.