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Reuters: Германия год финансирует спутниковый интернет Eutelsat для Украины

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Берлин уже год оплачивает доступ Украины к спутниковому интернету французской компании Eutelsat, который служит альтернативой Starlink Илона Маска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на гендиректора Eutelsat Еву Бернеке.

При этом Бернеке отказалась раскрыть стоимость финансирования. По ее словам, на Украине действует менее 1 000 терминалов Eutelsat, что значительно уступает сети Starlink, насчитывающей около 50 000 устройств.

Компания планирует увеличить число терминалов на Украине до 5 000–10 000. Журналисты поинтересовались, будет ли Германия также финансировать это дополнительное обеспечение. Представитель Eutelsat Джоанна Дарлингтон ответила, что вопрос дальнейшего финансирования пока обсуждается.

3 апреля стало известно, что Польша передала Украине 5000 терминалов Starlink для использования на объектах критической инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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