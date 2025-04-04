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Замглавы МИД России обсудил санкции и сотрудничество с представителем Сингапура

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел консультации с постоянным секретарем МИД Сингапура Альбертом Чуа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Встреча была посвящена вопросам двустороннего взаимодействия и международной повестки. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-сингапурских отношений.

Российский дипломат вновь указал на деструктивный эффект антироссийских санкций, введенных Сингапуром в марте 2022 г., подчеркнув, что они препятствуют реализации значительного потенциала сотрудничества, включая торгово-экономическую и гуманитарную сферы.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам многостороннего взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая совместное противодействие актуальным угрозам. Обе стороны отметили ключевую роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как стержневой структуры в интеграционных процессах.

Кроме того, российская сторона подробно изложила свою позицию по ситуации на Украине и по обстановке на Корейском полуострове.

2 апреля Руденко провел консультации со своим коллегой из Китая Лю Бинем. Они обсудили российско-китайские отношения, формирование новой архитектуры евразийской безопасности и проблематику Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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