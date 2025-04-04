Замглавы МИД России обсудил санкции и сотрудничество с представителем Сингапура
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел консультации с постоянным секретарем МИД Сингапура Альбертом Чуа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Встреча была посвящена вопросам двустороннего взаимодействия и международной повестки. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-сингапурских отношений.
Российский дипломат вновь указал на деструктивный эффект антироссийских санкций, введенных Сингапуром в марте 2022 г., подчеркнув, что они препятствуют реализации значительного потенциала сотрудничества, включая торгово-экономическую и гуманитарную сферы.
Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам многостороннего взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая совместное противодействие актуальным угрозам. Обе стороны отметили ключевую роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как стержневой структуры в интеграционных процессах.
Кроме того, российская сторона подробно изложила свою позицию по ситуации на Украине и по обстановке на Корейском полуострове.
2 апреля Руденко провел консультации со своим коллегой из Китая Лю Бинем. Они обсудили российско-китайские отношения, формирование новой архитектуры евразийской безопасности и проблематику Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).