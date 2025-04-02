Замглавы российского МИДа провел консультации со своим коллегой из Китая
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко провел консультации со своим китайским коллегой Лю Бинем, сообщается на сайте дипведомства.
В министерстве рассказали, что консультации были посвящены вопросам российско-китайских отношений, формированию новой архитектуры евразийской безопасности и проблематике Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Представители российского и китайского МИДов провели обсуждение планов относительно комплексного развития многопланового сотрудничества между странами. Они также рассмотрели график контактов с учетом отмечаемого в текущем году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и завершения Второй мировой войны.
Обе стороны высоко оценили сложившиеся российско-китайские отношения, а также подтвердили готовность к продолжению совместной работы с целью раскрытия всего потенциала сотрудничества, говорится в сообщении. Был подтвержден также общий настрой на сотрудничество в рамках председательства Китая в ШОС и РФ в Совете глав правительств государств – членов организации в 2024–2025 гг. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам реализации концепции формирования новой архитектуры безопасности в Евразии, предложенной Россией.
С 31 марта глава МИД КНР Ван И находится в Москве с официальным визитом. Как сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, целью визита Ван И является подготовка майского российско-китайского саммита. 2 апреля стало известно, что сроки и место проведения саммита в мае согласованы, повестка еще прорабатывается.