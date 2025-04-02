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Замглавы российского МИДа провел консультации со своим коллегой из Китая

Ведомости

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко провел консультации со своим китайским коллегой Лю Бинем, сообщается на сайте дипведомства.

В министерстве рассказали, что консультации были посвящены вопросам российско-китайских отношений, формированию новой архитектуры евразийской безопасности и проблематике Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Представители российского и китайского МИДов провели обсуждение планов относительно комплексного развития многопланового сотрудничества между странами. Они также рассмотрели график контактов с учетом отмечаемого в текущем году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и завершения Второй мировой войны.

Обе стороны высоко оценили сложившиеся российско-китайские отношения, а также подтвердили готовность к продолжению совместной работы с целью раскрытия всего потенциала сотрудничества, говорится в сообщении. Был подтвержден также общий настрой на сотрудничество в рамках председательства Китая в ШОС и РФ в Совете глав правительств государств – членов организации в 2024–2025 гг. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам реализации концепции формирования новой архитектуры безопасности в Евразии, предложенной Россией.

С 31 марта глава МИД КНР Ван И находится в Москве с официальным визитом. Как сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, целью визита Ван И является подготовка майского российско-китайского саммита. 2 апреля стало известно, что сроки и место проведения саммита в мае согласованы, повестка еще прорабатывается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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