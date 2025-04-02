Замглавы российского МИДа провел консультации со своим коллегой из Китая

Обе стороны высоко оценили сложившиеся российско-китайские отношения, а также подтвердили готовность к продолжению совместной работы с целью раскрытия всего потенциала сотрудничества, говорится в сообщении. Был подтвержден также общий настрой на сотрудничество в рамках председательства Китая в ШОС и РФ в Совете глав правительств государств – членов организации в 2024–2025 гг. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам реализации концепции формирования новой архитектуры безопасности в Евразии, предложенной Россией.