Россия и Белоруссия запустят маркетплейс для экспорта ювелирных изделий

4 апреля стало известно, что «Алроса» огранила крупнейший в истории России бриллиант. Его вес превысил 100 карат. Бриллианту дали название «Новое Солнце» за его редкий медово-золотистый цвет. Над огранкой более двух лет трудились 15 опытных специалистов.