Россия и Белоруссия запустят маркетплейс для экспорта ювелирных изделий
Россия и Белоруссия планируют запустить маркетплейс для совместного экспорта ювелирных изделий. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев после переговоров в Минске.
По словам представителя Минфина РФ, в 2025 г. страны должны подписать соглашение о взаимном признании пробирных клейм и полной интеграции электронных систем прослеживаемости в области ювелирных изделий.
«Это позволит сделать общий рынок: клеймо, сделанное в Белоруссии, будет признаваться в России, а сделанное в России – в Белоруссии», – сказал Моисеев.
В ходе встречи также было рассмотрено участие двух государств в Кимберлийском процессе и перспективы взаимодействия компаний, работающих в сфере добычи и обработки алмазов.
По словам Моисеева, РФ и Белоруссия выступают против политизации Кимберлийского процесса и считают необходимым разработать новое определение конфликтных алмазов, которое будет соответствовать текущей ситуации.