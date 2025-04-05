ЕС придется вернуть России 240 млрд евро в случае блокировки санкций Венгрией
Если Венгрия в июне заблокирует продление антироссийских санкций, Европе придется вернуть России замороженные активы, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна Spiegel.
«Если они (Венгрия . – "Ведомости") заблокируют продление в июне, то не только истечет срок действия санкций, но и нам придется вернуть 240 млрд евро», – подчеркнул Цахкна, призвав немедленно конфисковать российские активы.
Цахкна также призвал лишить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса, чтобы предотвратить раскол Европы.
После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро из российских валютных резервов. Более 200 млрд из них находятся в Евросоюзе, преимущественно в бельгийской системе Euroclear.
В Москве такие действия называли воровством и предупреждали о симметричных мерах.