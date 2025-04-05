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ЕС придется вернуть России 240 млрд евро в случае блокировки санкций Венгрией

Ведомости

Если Венгрия в июне заблокирует продление антироссийских санкций, Европе придется вернуть России замороженные активы, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна Spiegel.

«Если они (Венгрия . – "Ведомости") заблокируют продление в июне, то не только истечет срок действия санкций, но и нам придется вернуть 240 млрд евро», – подчеркнул Цахкна, призвав немедленно конфисковать российские активы.

Цахкна также призвал лишить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса, чтобы предотвратить раскол Европы.

После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро из российских валютных резервов. Более 200 млрд из них находятся в Евросоюзе, преимущественно в бельгийской системе Euroclear.

В Москве такие действия называли воровством и предупреждали о симметричных мерах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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