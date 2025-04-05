Макрон: торговая война не отвечает ничьим интересам
Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили введенные президентом США Дональдом Трампом 20%-е пошлины на товары из ЕС.
Французский президент заявил, что торговая война «не отвечает ничьим интересам». По его словам, Франция и Великобритания будут координировать свои действия в ходе переговоров с Трампом. «В эти смутные времена одно остается неизменным: перед лицом величайших мировых потрясений мы должны двигаться вперед вместе», – написал Макрон в социальной сети Х.
2 апреля Трамп объявил о 20%-х пошлинах на импорт товаров из Евросоюза. Министры торговли ЕС должны встретиться 7 апреля, чтобы обсудить контрмеры.