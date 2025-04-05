Макрон: торговая война не отвечает ничьим интересам

Французский президент заявил, что торговая война «не отвечает ничьим интересам». По его словам, Франция и Великобритания будут координировать свои действия в ходе переговоров с Трампом. «В эти смутные времена одно остается неизменным: перед лицом величайших мировых потрясений мы должны двигаться вперед вместе», – написал Макрон в социальной сети Х.