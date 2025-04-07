Песков: конкретики по матчам между игроками НХЛ и КХЛ пока нет
Никакой конкретики о возможном проведении матчей между игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), пока нет. Об этом заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. 18 марта с предложением о проведении таких матчей к президенту США Дональду Трампу обратился глава российского государства Владимир Путин.
«Нам нечего пока сказать в этом плане. Тем более давайте не забывать, это была лишь одна из идей для возможного обдумывания, но, конечно, там тоже много нюансов, <...> у всех свои графики и так далее», – сказал Песков.
В 2022 г. на фоне начала российской спецоперации на Украине Национальная хоккейная лига, объединяющая клубы США и Канады, приостановила все контакты с бизнес-партнерами из РФ, а также работу русскоязычного сайта и соцсетей.
После вступления Трампа в должность президента официальные контакты между РФ и США, в том числе на высшем уровне, возобновились. В ходе телефонного разговора 18 марта он поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между игроками НХЛ и КХЛ. В 2008–2010 гг. подобные игры уже проходили: «Металлург» сыграл с «Нью-Йорк Рейнджерс» в Швейцарии, СКА встретился с «Каролиной Харрикейнз» в Санкт-Петербурге, а рижское «Динамо» провело игру против «Аризона Койотис» в Латвии.
Касательно предложения Путина о возобновлении матчей с игроками Континентальной хоккейной лиги заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что спорт действительно способен сближать людей, но на данный момент переговоров по этому вопросу нет. При этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев подчеркивал, что игроки КХЛ и НХЛ «давно демонстрируют взаимный интерес»: российские звезды хоккея, такие как Александр Овечкин, блистают в США, а заокеанские хоккеисты выступают в российских клубах.
6 апреля НХЛ в социальных сетях обновила логотип в честь снайперского рекорда форварда «Вашингтона» Овечкина. Он забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, чем побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Путин уже направил спортсмену поздравительную телеграмму.