Генсек ООН отклонил предложение Израиля по контролю за поставками помощи в Газу

18 марта, спустя почти два месяца после объявления перемирия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», боевые действия в анклаве были возобновлены армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Нетаньяху пояснил, что он отдал приказ о возобновлении авиаударов по Газе, после того как «Хамас», по его словам, отказался модифицировать соглашение о прекращении огня.