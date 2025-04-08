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Генсек ООН отклонил предложение Израиля по контролю за поставками помощи в Газу

Ведомости

ООН не будет участвовать в договоренностях, не уважающих гуманитарные принципы. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, оценивая предложение Израиля по контролю гумпомощи в сектор Газа.

«Позвольте мне прояснить: мы не будем участвовать ни в одной договоренности, которая не будет в полной мере уважать гуманитарные принципы: гуманность, беспристрастность, независимость и нейтралитет», – сказал Гутерриш (цитата по Reuters).

По словам Гутерриша, подобное предложение чревато «дальнейшим контролем и жестоким ограничением помощи вплоть до последней калории и крупинки муки».

Израиль в начале марта перестал пропускать гумпомощь в Газу. Соответствующее решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху было принято в связи с завершением первой фазы сделки об обмене заложников и прекращении огня в анклаве

6 марта The Washington Post (WP) писала, что Израиль выступил с предложением взять под свой контроль поступающую гумпомощь в Газу. По данным газеты, израильские власти предложили оставить открытым только один пункт пропуска на юго-востоке Газы, а также создать подконтрольные Израилю «логистические центры». Предполагается, что такие центры будут проверять все проходящие в анклав грузы.

18 марта, спустя почти два месяца после объявления перемирия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», боевые действия в анклаве были возобновлены армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Нетаньяху пояснил, что он отдал приказ о возобновлении авиаударов по Газе, после того как «Хамас», по его словам, отказался модифицировать соглашение о прекращении огня.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после атаки «Хамас» на южные районы Израиля и захвата заложников боевиками. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе, в результате которой, по данным минздрава Газы на март 2025 г., погибли свыше 43 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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