Генсек ООН отклонил предложение Израиля по контролю за поставками помощи в Газу
ООН не будет участвовать в договоренностях, не уважающих гуманитарные принципы. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, оценивая предложение Израиля по контролю гумпомощи в сектор Газа.
«Позвольте мне прояснить: мы не будем участвовать ни в одной договоренности, которая не будет в полной мере уважать гуманитарные принципы: гуманность, беспристрастность, независимость и нейтралитет», – сказал Гутерриш (цитата по Reuters).
По словам Гутерриша, подобное предложение чревато «дальнейшим контролем и жестоким ограничением помощи вплоть до последней калории и крупинки муки».
Израиль в начале марта перестал пропускать гумпомощь в Газу. Соответствующее решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху было принято в связи с завершением первой фазы сделки об обмене заложников и прекращении огня в анклаве
6 марта The Washington Post (WP) писала, что Израиль выступил с предложением взять под свой контроль поступающую гумпомощь в Газу. По данным газеты, израильские власти предложили оставить открытым только один пункт пропуска на юго-востоке Газы, а также создать подконтрольные Израилю «логистические центры». Предполагается, что такие центры будут проверять все проходящие в анклав грузы.
18 марта, спустя почти два месяца после объявления перемирия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», боевые действия в анклаве были возобновлены армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Нетаньяху пояснил, что он отдал приказ о возобновлении авиаударов по Газе, после того как «Хамас», по его словам, отказался модифицировать соглашение о прекращении огня.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после атаки «Хамас» на южные районы Израиля и захвата заложников боевиками. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе, в результате которой, по данным минздрава Газы на март 2025 г., погибли свыше 43 000 человек.