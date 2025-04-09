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ЕС 5 июня отменит режим беспошлинной торговли для Украины

Ведомости

Еврокомиссия приняла решение не продлевать режим беспошлинной торговли для Украины, срок действия которого истекает 5 июня 2025 г. Об этом сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен изданию Politico.

«Текущие меры в любом случае будут отменены. Совет ясно дал понять, что продление невозможно», – пояснил он.

С июня 2022 г. ЕС временно отменил пошлины на все товары из Украины сроком на год. Это решение было направлено на поддержку Киева в увеличении объемов экспорта. Однако оно привело к сложностям у европейских фермеров, столкнувшихся с возросшей конкуренцией. Но потом действие беспошлинного режима было продлено.

После этого министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии выступали с обращением к Еврокомиссии. Они потребовали пересмотреть квоты на поставки сельхозпродукции из Украины и обязать местных производителей соблюдать стандарты, принятые на территории Евросоюза.

Как сообщил Хансен, в настоящее время Еврокомиссия разрабатывает новую систему тарифных квот, которая будет отличаться от предыдущих, практически не имеющих ограничений.

В связи со сложившейся ситуацией в ряде стран Евросоюза в 2024-2025 гг. прошли протесты фермеров, которые выступали за то, чтобы сократить ввоз украинской продукции и смягчить требования, вводимые в рамках «зеленой» экономики, поскольку и то, и другое приводит к существенным убыткам и утрате конкурентоспособности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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