ЕС 5 июня отменит режим беспошлинной торговли для Украины
Еврокомиссия приняла решение не продлевать режим беспошлинной торговли для Украины, срок действия которого истекает 5 июня 2025 г. Об этом сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен изданию Politico.
«Текущие меры в любом случае будут отменены. Совет ясно дал понять, что продление невозможно», – пояснил он.
С июня 2022 г. ЕС временно отменил пошлины на все товары из Украины сроком на год. Это решение было направлено на поддержку Киева в увеличении объемов экспорта. Однако оно привело к сложностям у европейских фермеров, столкнувшихся с возросшей конкуренцией. Но потом действие беспошлинного режима было продлено.
После этого министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии выступали с обращением к Еврокомиссии. Они потребовали пересмотреть квоты на поставки сельхозпродукции из Украины и обязать местных производителей соблюдать стандарты, принятые на территории Евросоюза.
Как сообщил Хансен, в настоящее время Еврокомиссия разрабатывает новую систему тарифных квот, которая будет отличаться от предыдущих, практически не имеющих ограничений.
В связи со сложившейся ситуацией в ряде стран Евросоюза в 2024-2025 гг. прошли протесты фермеров, которые выступали за то, чтобы сократить ввоз украинской продукции и смягчить требования, вводимые в рамках «зеленой» экономики, поскольку и то, и другое приводит к существенным убыткам и утрате конкурентоспособности.