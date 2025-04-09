ЕС 5 июня отменит режим беспошлинной торговли для Украины

С июня 2022 г. ЕС временно отменил пошлины на все товары из Украины сроком на год. Это решение было направлено на поддержку Киева в увеличении объемов экспорта. Однако оно привело к сложностям у европейских фермеров, столкнувшихся с возросшей конкуренцией. Но потом действие беспошлинного режима было продлено.