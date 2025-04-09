Лавров прибыл в Казахстан для участия в заседании совета глав МИД СНГ
В рамках визита глава внешнеполитического ведомства примет участие в заседании совета министров иностранных дел СНГ, а также в восьмой встрече руководителей внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участники заседания Совета министров обсудят актуальные международные и региональные вопросы, а также определят приоритетные направления интеграционного сотрудничества в формате содружества на текущий год.
Особое внимание планируется уделить подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в государствах–участниках СНГ. Кроме того, на повестке окажутся вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия и укрепления пограничной безопасности.
А в ходе второго мероприятия будет обсуждаться широкий круг наиболее актуальных для России и стран Центральной Азии вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в шестистороннем формате.