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Лавров прибыл в Казахстан для участия в заседании совета глав МИД СНГ

Ведомости

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Алма-Ату. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В рамках визита глава внешнеполитического ведомства примет участие в заседании совета министров иностранных дел СНГ, а также в восьмой встрече руководителей внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участники заседания Совета министров обсудят актуальные международные и региональные вопросы, а также определят приоритетные направления интеграционного сотрудничества в формате содружества на текущий год.

Особое внимание планируется уделить подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в государствах–участниках СНГ. Кроме того, на повестке окажутся вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия и укрепления пограничной безопасности.

А в ходе второго мероприятия будет обсуждаться широкий круг наиболее актуальных для России и стран Центральной Азии вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в шестистороннем формате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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