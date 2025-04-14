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ЕС может провести неформальную встречу глав МИД на Украине

Ведомости

Евросоюз планирует провести неформальную встречу глав МИД европейских стран на территории Украины, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Она может состояться в мае.

«В мае ЕС намерен созвать неформальную встречу министров иностранных дел Евросоюза на территории Украины», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

11 апреля президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретились в Санкт-Петербурге для обсуждения вопросов урегулирования российско-украинского конфликта. Переговоры политиков продлились 4,5 часа.

Американский президент Дональд Трамп на фоне встречи Путина и Уиткоффа в соцсети Truth Social написал, что «Россия должна начать действовать» для остановки боевых действий на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что «президент ясно дал понять, что он постоянно разочарован обеими сторонами этого конфликта, и он хочет, чтобы эта борьба закончилась».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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