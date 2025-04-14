ЕС может провести неформальную встречу глав МИД на Украине
Евросоюз планирует провести неформальную встречу глав МИД европейских стран на территории Украины, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Она может состояться в мае.
«В мае ЕС намерен созвать неформальную встречу министров иностранных дел Евросоюза на территории Украины», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
11 апреля президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретились в Санкт-Петербурге для обсуждения вопросов урегулирования российско-украинского конфликта. Переговоры политиков продлились 4,5 часа.
Американский президент Дональд Трамп на фоне встречи Путина и Уиткоффа в соцсети Truth Social написал, что «Россия должна начать действовать» для остановки боевых действий на Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что «президент ясно дал понять, что он постоянно разочарован обеими сторонами этого конфликта, и он хочет, чтобы эта борьба закончилась».