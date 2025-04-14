Газета
Телеграм
/ Политика

Палестинский «Хамас» объявил о готовности стать партией

Ведомости

Радикальная палестинская группировка «Хамас» выразила готовность превратиться в политическую партию, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в организации.

Собеседник телеканала также заявил, что «Хамас» не возражает против отъезда из Газы некоторых лидеров движения, если они не будут подвергаться преследованию за пределами анклава.

Относительно последнего предложения о перемирии в Газе представитель «Хамаса» рассказал, что группировка запросит отсрочку для принятия решения. Он подчеркнул, что «Хамас» готов к прекращению боевых действий при любом возможном соглашении. При этом движение требует гарантий выполнения взятых на себя обязательств со стороны Израиля по всем договоренностям.

В 2006 г. на территории Западного берега реки Иордан, сектора Газа и Восточного Иерусалима прошли выборы в Палестинский законодательный совет. Главным их итогом стала победа избирательного блока «Реформа и перемены», созданного движением «Хамас». Тогда группировка впервые участвовала в выборах в палестинский парламент. Блок получил 74 депутатских мандата в 132-местном парламенте, в то время как правящая партия Фахт - лишь 45.

12 апреля движение «Хамас» подтвердило отправку переговорной делегации в Каир для участия в консультациях о прекращении огня в секторе Газа. «Хамас» выразил готовность рассмотреть предложения, включающие в себя долговременное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и заключение сделки по обмену заложников.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных