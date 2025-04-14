Палестинский «Хамас» объявил о готовности стать партией

В 2006 г. на территории Западного берега реки Иордан, сектора Газа и Восточного Иерусалима прошли выборы в Палестинский законодательный совет. Главным их итогом стала победа избирательного блока «Реформа и перемены», созданного движением «Хамас». Тогда группировка впервые участвовала в выборах в палестинский парламент. Блок получил 74 депутатских мандата в 132-местном парламенте, в то время как правящая партия Фахт - лишь 45.