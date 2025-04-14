Палестинский «Хамас» объявил о готовности стать партией
Радикальная палестинская группировка «Хамас» выразила готовность превратиться в политическую партию, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в организации.
Собеседник телеканала также заявил, что «Хамас» не возражает против отъезда из Газы некоторых лидеров движения, если они не будут подвергаться преследованию за пределами анклава.
Относительно последнего предложения о перемирии в Газе представитель «Хамаса» рассказал, что группировка запросит отсрочку для принятия решения. Он подчеркнул, что «Хамас» готов к прекращению боевых действий при любом возможном соглашении. При этом движение требует гарантий выполнения взятых на себя обязательств со стороны Израиля по всем договоренностям.
В 2006 г. на территории Западного берега реки Иордан, сектора Газа и Восточного Иерусалима прошли выборы в Палестинский законодательный совет. Главным их итогом стала победа избирательного блока «Реформа и перемены», созданного движением «Хамас». Тогда группировка впервые участвовала в выборах в палестинский парламент. Блок получил 74 депутатских мандата в 132-местном парламенте, в то время как правящая партия Фахт - лишь 45.
12 апреля движение «Хамас» подтвердило отправку переговорной делегации в Каир для участия в консультациях о прекращении огня в секторе Газа. «Хамас» выразил готовность рассмотреть предложения, включающие в себя долговременное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и заключение сделки по обмену заложников.