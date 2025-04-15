Publico: Каллас вынуждена отказаться от создания крупного фонда помощи Украине

11 апреля британское издание The Telegraph также сообщало со ссылкой на заявление Каллас, что на последней встрече «коалиции желающих» не удалось составить четких планов по урегулированию ситуации на Украине. По ее словам, у разных государств-членов разные мнения, и обсуждения все еще продолжаются. Каллас также добавила, что не уверена, следует ли использовать какие-либо силы под руководством Европы на Украине для поддержания мира, наблюдения за прекращением огня или ведения боевых действий.