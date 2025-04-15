Газета
Телеграм
/ Политика

Publico: Каллас вынуждена отказаться от создания крупного фонда помощи Украине

Ведомости

Глава Евродипломатии Кая Каллас не смогла сподвигнуть страны Евросоюза (ЕС) к созданию фонда помощи Украине, размер которого мог бы составить 40 млрд евро, и теперь вынуждена действовать более прагматично. Об этом пишет испанское издание Público.

К созданию фонда призывала именно Каллас, но эта «рискованная авантюра обернулась против нее», отмечает издание. Планировалось, что участие в фонде будет добровольным, и каждый начнет вносить свой вклад пропорционально ВВП страны. Но Испания, Франция и Италия не поддержали идею.

Столкнувшись с этой неудачей, Каллас теперь делает минимальное предложение: отправить на Украину 2 млн единиц боеприпасов, пишет Público. По оценкам, их стоимость составит около 5 млрд евро. Национальные взносы на покупку, как ожидается, будут добровольными.

11 апреля британское издание The Telegraph также сообщало со ссылкой на заявление Каллас, что на последней встрече «коалиции желающих» не удалось составить четких планов по урегулированию ситуации на Украине. По ее словам, у разных государств-членов разные мнения, и обсуждения все еще продолжаются. Каллас также добавила, что не уверена, следует ли использовать какие-либо силы под руководством Европы на Украине для поддержания мира, наблюдения за прекращением огня или ведения боевых действий.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных