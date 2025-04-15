Publico: Каллас вынуждена отказаться от создания крупного фонда помощи Украине
Глава Евродипломатии Кая Каллас не смогла сподвигнуть страны Евросоюза (ЕС) к созданию фонда помощи Украине, размер которого мог бы составить 40 млрд евро, и теперь вынуждена действовать более прагматично. Об этом пишет испанское издание Público.
К созданию фонда призывала именно Каллас, но эта «рискованная авантюра обернулась против нее», отмечает издание. Планировалось, что участие в фонде будет добровольным, и каждый начнет вносить свой вклад пропорционально ВВП страны. Но Испания, Франция и Италия не поддержали идею.
Столкнувшись с этой неудачей, Каллас теперь делает минимальное предложение: отправить на Украину 2 млн единиц боеприпасов, пишет Público. По оценкам, их стоимость составит около 5 млрд евро. Национальные взносы на покупку, как ожидается, будут добровольными.
11 апреля британское издание The Telegraph также сообщало со ссылкой на заявление Каллас, что на последней встрече «коалиции желающих» не удалось составить четких планов по урегулированию ситуации на Украине. По ее словам, у разных государств-членов разные мнения, и обсуждения все еще продолжаются. Каллас также добавила, что не уверена, следует ли использовать какие-либо силы под руководством Европы на Украине для поддержания мира, наблюдения за прекращением огня или ведения боевых действий.