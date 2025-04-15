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Дюмин: на заседании Госсовета Путин дал поручения по развитию инфраструктуры РФ

Ведомости

На заседании президиума Госсовета президент Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся ключевых направлений инфраструктурного развития страны. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель помощника президента, секретаря Госсовета Алексея Дюмина.

По словам Дюмина, на заседании обсуждались крайне важные и чувствительные для граждан вопросы – от состояния коммунального хозяйства до благоустройства территорий и ремонта дорог. Особое внимание было уделено строительной отрасли, которая, как отметил помощник президента, остается одним из главных драйверов экономики, несмотря на существующие сложности.

«Президент дал поручения, которые позволят улучшить ситуацию в перечисленных сферах», – заявил Дюмин. Он подчеркнул, что Госсовет совместно с правительством и регионами будет обеспечивать выполнение этих задач «на благо наших граждан».

Ранее Путин провел по видеосвязи расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В центре повестки стояло улучшение жилищных условий россиян, обновление муниципальной среды, развитие общественных пространств, транспорта и дорожной сети.

По словам президента, ключевая цель – создание комфортной, безопасной и современной среды во всех регионах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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