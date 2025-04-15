Дюмин: на заседании Госсовета Путин дал поручения по развитию инфраструктуры РФ

По словам Дюмина, на заседании обсуждались крайне важные и чувствительные для граждан вопросы – от состояния коммунального хозяйства до благоустройства территорий и ремонта дорог. Особое внимание было уделено строительной отрасли, которая, как отметил помощник президента, остается одним из главных драйверов экономики, несмотря на существующие сложности.