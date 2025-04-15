Дюмин: на заседании Госсовета Путин дал поручения по развитию инфраструктуры РФ
На заседании президиума Госсовета президент Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся ключевых направлений инфраструктурного развития страны. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель помощника президента, секретаря Госсовета Алексея Дюмина.
По словам Дюмина, на заседании обсуждались крайне важные и чувствительные для граждан вопросы – от состояния коммунального хозяйства до благоустройства территорий и ремонта дорог. Особое внимание было уделено строительной отрасли, которая, как отметил помощник президента, остается одним из главных драйверов экономики, несмотря на существующие сложности.
«Президент дал поручения, которые позволят улучшить ситуацию в перечисленных сферах», – заявил Дюмин. Он подчеркнул, что Госсовет совместно с правительством и регионами будет обеспечивать выполнение этих задач «на благо наших граждан».
Ранее Путин провел по видеосвязи расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В центре повестки стояло улучшение жилищных условий россиян, обновление муниципальной среды, развитие общественных пространств, транспорта и дорожной сети.
По словам президента, ключевая цель – создание комфортной, безопасной и современной среды во всех регионах страны.