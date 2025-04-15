DOGE: Госдеп США отменил иностранную помощь разным странам на $215 млн
Государственный департамент США отменил выделение иностранной помощи ряда стран на общую сумму $215 млн. Об этом сообщил департамент госэффективности Соединенных Штатов (DOGE) в соцсети X.
«Сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму $215 млн», – говорится в сообщении ведомства.
Одним из проектов, лишенных финансирования, стала инициатива «Ответ на дезинформацию с помощью креативного контента в Белоруссии», бюджет которой составлял $2,4 млн.
А наибольшую сумму поддержки – $5,2 млн – планировалось предоставить Великобритании на реализацию проекта «Разнообразие СМИ», направленного на борьбу с дезинформацией. Но эти средства также были исключены из планов финансирования.
1 апреля стало известно, что DOGE вернуло неиспользованные на борьбу с ковидом $1,4 млрд. Деньги ушли на общий счет казначейства.