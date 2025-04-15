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DOGE: Госдеп США отменил иностранную помощь разным странам на $215 млн

Ведомости

Государственный департамент США отменил выделение иностранной помощи ряда стран на общую сумму $215 млн. Об этом сообщил департамент госэффективности Соединенных Штатов (DOGE) в соцсети X.

«Сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму $215 млн», – говорится в сообщении ведомства.

Одним из проектов, лишенных финансирования, стала инициатива «Ответ на дезинформацию с помощью креативного контента в Белоруссии», бюджет которой составлял $2,4 млн.

А наибольшую сумму поддержки – $5,2 млн – планировалось предоставить Великобритании на реализацию проекта «Разнообразие СМИ», направленного на борьбу с дезинформацией. Но эти средства также были исключены из планов финансирования.

1 апреля стало известно, что DOGE вернуло неиспользованные на борьбу с ковидом $1,4 млрд. Деньги ушли на общий счет казначейства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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