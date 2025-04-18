Украинский суд арестовал месторождение лития в Кировоградской области

The New York Times писала 11 апреля, что в новую версию сделки США и Украины по полезным ископаемым снова не включены упоминания гарантий безопасности для Киева. США требуют от Украины компенсировать военную и финансовую помощь с 2022 г., отдавать 50% прибыли от разработки природных ресурсов в контролируемый США фонд, а также 4% годовых. Фонд будет иметь приоритетное право на разработку месторождений и инвестиции в инфраструктуру, пока Киев не вернет всю военную помощь.