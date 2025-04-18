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/ Политика

Украинский суд арестовал месторождение лития в Кировоградской области

Ведомости

Печерский райсуд Киева арестовал 51 участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области, следует из материалов единого реестра судебных решений республики.

На документ обратило внимание издание NV. Участки были арестованы по требованию офиса генпрокурора. Отмечается, что ООО «Укрлитийдобыча», принадлежащее предпринимателю Сергею Табалову, оценила месторождение по международному стандарту JORK и готовилась к добыче лития.

По данным NV, участки были арестованы в рамках производства, расследуемого с 2016 г., когда прокуратура открыла дело о незаконном получении разрешения на добычу лития. Компания уплатила 119 млн гривен в госбюджет, но расследование все равно возобновили через девять лет.

«Действия прокуратуры остановили единственный на Украине проект с действующим спецразрешением», – отмечает издание.

В декабре 2024 г. исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак заявляла «Интерфакс-Украине», что, по данным геологоразведки, запасы лития на Полоховском месторождении превышают 760 000 т эквивалента карбоната лития.

17 апреля министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Киев и Вашингтон подписали меморандум, который подтверждает их стремление заключить двустороннее соглашение о партнерстве в сфере полезных ископаемых. Свириденко считает, что соглашение откроет путь к масштабным инвестициям, модернизации инфраструктуры и созданию инвестиционного фонда для восстановления Украины.

The New York Times писала 11 апреля, что в новую версию сделки США и Украины по полезным ископаемым снова не включены упоминания гарантий безопасности для Киева. США требуют от Украины компенсировать военную и финансовую помощь с 2022 г., отдавать 50% прибыли от разработки природных ресурсов в контролируемый США фонд, а также 4% годовых. Фонд будет иметь приоритетное право на разработку месторождений и инвестиции в инфраструктуру, пока Киев не вернет всю военную помощь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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