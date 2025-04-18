СМИ: Украина считает началом моратория на удары по энергообъектам 25 марта
Украинская сторона ведет отсчет моратория на удары по энергетической инфраструктуре с 25 марта, когда Белый дом опубликовал соответствующее заявление. Об этом сообщает интернет-издание «Страна» со ссылкой на источники в офисе президента государства.
18 марта президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным по телефону предложил Москве и Киеву на протяжении 30 дней не атаковать объекты энергоинфраструктуры. Российский глава поддержал инициативу и сразу дал соответствующую команду Вооруженным силам РФ. Россия и Украина регулярно обвиняли друг друга в нарушении договоренности.
18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что мораторий на нанесение ударов по энергообъектам закончился, но Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу.
Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшие сутки вооруженные силы Украины четыре раза атаковали российские объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах – в Белгородской, Брянской, Воронежской областях, а также в Курской области.