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/ Политика

СМИ: Украина считает началом моратория на удары по энергообъектам 25 марта

Ведомости

Украинская сторона ведет отсчет моратория на удары по энергетической инфраструктуре с 25 марта, когда Белый дом опубликовал соответствующее заявление. Об этом сообщает интернет-издание «Страна» со ссылкой на источники в офисе президента государства.

18 марта президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным по телефону предложил Москве и Киеву на протяжении 30 дней не атаковать объекты энергоинфраструктуры. Российский глава поддержал инициативу и сразу дал соответствующую команду Вооруженным силам РФ. Россия и Украина регулярно обвиняли друг друга в нарушении договоренности.

18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что мораторий на нанесение ударов по энергообъектам закончился, но Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшие сутки вооруженные силы Украины четыре раза атаковали российские объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах – в Белгородской, Брянской, Воронежской областях, а также в Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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