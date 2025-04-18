СМИ: Украина считает началом моратория на удары по энергообъектам 25 марта

18 марта президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным по телефону предложил Москве и Киеву на протяжении 30 дней не атаковать объекты энергоинфраструктуры. Российский глава поддержал инициативу и сразу дал соответствующую команду Вооруженным силам РФ. Россия и Украина регулярно обвиняли друг друга в нарушении договоренности.