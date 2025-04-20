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Трамп пообещал сделать США «больше и религиознее»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп пообещал сделать Америку больше и религиознее. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

«Вместе мы сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и религиознее, чем когда-либо прежде», – написал Трамп.

Перед этим заявлением президент США поздравил с Пасхой всех, включая «радикальных левых безумцев», неэффективных судей и работников правоохранительных органов.

В конце прошлого года Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. В марте он обратился к жителям острова с предложением присоединиться к США. Американский глава пояснил, что Гренландия нужна Вашингтону для национальной и международной безопасности. Власти Гренландии осудили эти высказывания Трампа.

2 апреля The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме оценивают возможные затраты федерального правительства США на контроль над Гренландией. В качестве одного из вариантов рассматривается предложить правительству острова более выгодную сделку, чем датчане, которые сейчас субсидируют услуги в размере около $600 млн в год.

В феврале Трамп также заявил, что Канаде следует стать новым штатом США для сохранения низких налогов, военной защиты и избавления от торговых пошлин. До этого президент США отмечал, что канадцы смогли бы значительно сэкономить на налогах и обороне, если бы их страна стала американским штатом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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