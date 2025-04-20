Трамп пообещал сделать США «больше и религиознее»
Президент США Дональд Трамп пообещал сделать Америку больше и религиознее. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.
«Вместе мы сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и религиознее, чем когда-либо прежде», – написал Трамп.
Перед этим заявлением президент США поздравил с Пасхой всех, включая «радикальных левых безумцев», неэффективных судей и работников правоохранительных органов.
В конце прошлого года Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. В марте он обратился к жителям острова с предложением присоединиться к США. Американский глава пояснил, что Гренландия нужна Вашингтону для национальной и международной безопасности. Власти Гренландии осудили эти высказывания Трампа.
2 апреля The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме оценивают возможные затраты федерального правительства США на контроль над Гренландией. В качестве одного из вариантов рассматривается предложить правительству острова более выгодную сделку, чем датчане, которые сейчас субсидируют услуги в размере около $600 млн в год.