Трамп пообещал сделать США «больше и религиознее»

2 апреля The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме оценивают возможные затраты федерального правительства США на контроль над Гренландией. В качестве одного из вариантов рассматривается предложить правительству острова более выгодную сделку, чем датчане, которые сейчас субсидируют услуги в размере около $600 млн в год.