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ОАЭ первыми в мире будут использовать ИИ для написания законов

Ведомости

Объединенные Арабские Эмираты намерены использовать искусственный интеллект (ИИ) для разработки нового законодательства, а также для пересмотра и внесения поправок в существующие законы. Об этом сообщает газета Financial Times.

В газете отмечают, что такое решение является самой радикальной попыткой государства использовать ИИ, в которую оно вложило миллиарды долларов.

Премьер-министр государства шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум заявил, что законодательная система, основанная на ИИ, изменит процесс создания законов, сделав его более быстрым и точным. Он также подчеркнул, что он будет регулярно предлагать изменения в законодательство. Согласно отчету о заседании кабинета министров, правительство ОАЭ ожидает, что ИИ ускорит законотворческую деятельность на 70%.

По данным газеты, ОАЭ планируют использовать ИИ для отслеживания того, как законы влияют на население и экономику страны. Ожидается, что будут созданы базы данных федеральных и местных законов, а также государственного сектора, таких как судебные решения и государственные услуги.

В связи с информацией о принятом решении исследователи отметили, что это может привести к множеству проблем и подводных камней. В частности, они опасаются, что ИИ может использовать предубеждения, вызванные его обучающими данными, а также задаются вопросом о том, интерпретирует ли ИИ законы так же, как это делают люди. Специалист по информатике из университета Бата Марина Де Вос сказала, что ИИ может предложить что-то, что «имеет смысл для машины», но «может быть абсолютно бессмысленно для реализации в человеческом обществе».

Пока неясно, какую систему ИИ будет использовать правительство страны. По словам экспертов, для этого может потребоваться объединение нескольких систем.

В декабре 2024 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что создаст альянс БРИКС+AI по развитию искусственного интеллекта. Он будет состоять из России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана и ОАЭ. Он призван координировать подходы к развитию технологий ИИ между Россией и странами БРИКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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