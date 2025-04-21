ОАЭ первыми в мире будут использовать ИИ для написания законов

В связи с информацией о принятом решении исследователи отметили, что это может привести к множеству проблем и подводных камней. В частности, они опасаются, что ИИ может использовать предубеждения, вызванные его обучающими данными, а также задаются вопросом о том, интерпретирует ли ИИ законы так же, как это делают люди. Специалист по информатике из университета Бата Марина Де Вос сказала, что ИИ может предложить что-то, что «имеет смысл для машины», но «может быть абсолютно бессмысленно для реализации в человеческом обществе».