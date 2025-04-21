ОАЭ первыми в мире будут использовать ИИ для написания законов
Объединенные Арабские Эмираты намерены использовать искусственный интеллект (ИИ) для разработки нового законодательства, а также для пересмотра и внесения поправок в существующие законы. Об этом сообщает газета Financial Times.
В газете отмечают, что такое решение является самой радикальной попыткой государства использовать ИИ, в которую оно вложило миллиарды долларов.
Премьер-министр государства шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум заявил, что законодательная система, основанная на ИИ, изменит процесс создания законов, сделав его более быстрым и точным. Он также подчеркнул, что он будет регулярно предлагать изменения в законодательство. Согласно отчету о заседании кабинета министров, правительство ОАЭ ожидает, что ИИ ускорит законотворческую деятельность на 70%.
По данным газеты, ОАЭ планируют использовать ИИ для отслеживания того, как законы влияют на население и экономику страны. Ожидается, что будут созданы базы данных федеральных и местных законов, а также государственного сектора, таких как судебные решения и государственные услуги.
В связи с информацией о принятом решении исследователи отметили, что это может привести к множеству проблем и подводных камней. В частности, они опасаются, что ИИ может использовать предубеждения, вызванные его обучающими данными, а также задаются вопросом о том, интерпретирует ли ИИ законы так же, как это делают люди. Специалист по информатике из университета Бата Марина Де Вос сказала, что ИИ может предложить что-то, что «имеет смысл для машины», но «может быть абсолютно бессмысленно для реализации в человеческом обществе».
Пока неясно, какую систему ИИ будет использовать правительство страны. По словам экспертов, для этого может потребоваться объединение нескольких систем.
В декабре 2024 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что создаст альянс БРИКС+AI по развитию искусственного интеллекта. Он будет состоять из России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана и ОАЭ. Он призван координировать подходы к развитию технологий ИИ между Россией и странами БРИКС.