Президент Эстонии не утвердил поправки против православной церкви
Президент Эстонии Алар Карис не подписал поправки к закону, который может быть применен против Эстонской православной церкви, так как они нарушают некоторые положения Конституции, сообщает портал эстонского гостелерадио ERR.
Глава государства считает, что принятие поправок может грозить запретом Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в стране и «непропорционально ограничить свободу объединений и вероисповедания».
Ранее парламент принял в третьем чтении закон о каноническом разделении ЭПХЦ от Русской православной церкви, однако президент считает нужным еще раз обсудить эту меру.
Эстонская православная церковь официально зарегистрирована под новым наименованием (ЭПХЦ) в начале апреля по требованию местных властей. До этого организация носила название Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП).