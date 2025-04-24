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Президент Эстонии не утвердил поправки против православной церкви

Ведомости

Президент Эстонии Алар Карис не подписал поправки к закону, который может быть применен против Эстонской православной церкви, так как они нарушают некоторые положения Конституции, сообщает портал эстонского гостелерадио ERR.

Глава государства считает, что принятие поправок может грозить запретом Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в стране и «непропорционально ограничить свободу объединений и вероисповедания».

Ранее парламент принял в третьем чтении закон о каноническом разделении ЭПХЦ от Русской православной церкви, однако президент считает нужным еще раз обсудить эту меру.

Эстонская православная церковь официально зарегистрирована под новым наименованием (ЭПХЦ) в начале апреля по требованию местных властей. До этого организация носила название Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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