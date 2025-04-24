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ЕС согласовал выделение Молдавии 60 млн евро на оборону

Ведомости

Евросоюз (ЕС) согласовал выделение Молдавии дополнительных 60 млн евро на оборону. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе визита в Кишинев, видеозапись пресс-конференции она опубликовала в своем аккаунте в X.

В частности, на укрепление возможностей противовоздушной обороны будет направлено 20 млн евро. Всего с 2022 г. молдавским вооруженным силам и полиции была оказана помощь на сумму 197 млн евро, рассказала глава евродипломатии.

В своем выступлении Каллас отметила, что ЕС продолжит поддерживать республику, поскольку Россия якобы представляет потенциальную угрозу безопасности. В феврале министерство иностранных дел Молдавии обвинило РФ в нарушении воздушного пространства из-за нескольких упавших на ее территории беспилотников и приняло решение о закрытии Российского культурного центра в стране. В марте ведомство объявило персонами нон грата трех сотрудников посольства России в стране. В ответ Москва приняла зеркальные меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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