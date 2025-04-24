ЕС согласовал выделение Молдавии 60 млн евро на оборону

В своем выступлении Каллас отметила, что ЕС продолжит поддерживать республику, поскольку Россия якобы представляет потенциальную угрозу безопасности. В феврале министерство иностранных дел Молдавии обвинило РФ в нарушении воздушного пространства из-за нескольких упавших на ее территории беспилотников и приняло решение о закрытии Российского культурного центра в стране. В марте ведомство объявило персонами нон грата трех сотрудников посольства России в стране. В ответ Москва приняла зеркальные меры.