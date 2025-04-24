ЕС согласовал выделение Молдавии 60 млн евро на оборону
Евросоюз (ЕС) согласовал выделение Молдавии дополнительных 60 млн евро на оборону. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе визита в Кишинев, видеозапись пресс-конференции она опубликовала в своем аккаунте в X.
В частности, на укрепление возможностей противовоздушной обороны будет направлено 20 млн евро. Всего с 2022 г. молдавским вооруженным силам и полиции была оказана помощь на сумму 197 млн евро, рассказала глава евродипломатии.
В своем выступлении Каллас отметила, что ЕС продолжит поддерживать республику, поскольку Россия якобы представляет потенциальную угрозу безопасности. В феврале министерство иностранных дел Молдавии обвинило РФ в нарушении воздушного пространства из-за нескольких упавших на ее территории беспилотников и приняло решение о закрытии Российского культурного центра в стране. В марте ведомство объявило персонами нон грата трех сотрудников посольства России в стране. В ответ Москва приняла зеркальные меры.