Министр культуры Любимова представила Россию на похоронах папы римского

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Франциска, отметив его роль в развитии диалога между РПЦ и Римско-католической церковью, а также в укреплении отношений между Россией и Святым престолом. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков уточнил, что президент РФ и понтифик неоднократно встречались и относились друг к другу с большим уважением.