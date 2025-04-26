Министр культуры Любимова представила Россию на похоронах папы римского
Министр культуры Ольга Любимова по поручению президента РФ Владимира Путина присутствовала на похоронах папы римского Франциска в качестве представителя России. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Любимова уточнила, что от Русской православной церкви (РПЦ) на похоронах понтифика присутствовали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.
Франциск скончался 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Причиной смерти стал инсульт. Последнее публичное выступление понтифика состоялось за день до его кончины, когда он обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра по случаю Пасхи.
Похоронная месса по папе римскому состоялась на площади Святого Петра в Ватикане. Понтифика похоронили в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре). Как сообщал Ватикан, на похороны Франциска собралось более 250 000 человек.
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Франциска, отметив его роль в развитии диалога между РПЦ и Римско-католической церковью, а также в укреплении отношений между Россией и Святым престолом. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков уточнил, что президент РФ и понтифик неоднократно встречались и относились друг к другу с большим уважением.