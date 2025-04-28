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Госдеп одобрил продажу Румынии ПВО Patriot за $280 млн

Ведомости

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Румынии системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны.

«Госдепартамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Румынии системы ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около $280 млн», – указано в документе.

По мнению Пентагона, данная сделка соответствует целям внешней политики и национальной безопасности США, так как «усиливает безопасность союзника по НАТО, который играет ключевую роль в обеспечении политической и экономической стабильности в Европе».

Ожидается, что поставка усилит способность Румынии противостоять текущим и будущим угрозам. Это позволит стране создать надежные силы для сдерживания потенциальных противников и активнее участвовать в операциях НАТО. Поясняется, что Румыния сможет легко интегрировать новое оборудование в свои вооруженные силы.

В сообщении также подчеркивается, что предполагаемая сделка не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

В США также обещали увеличить «военные продажи Индии на многие миллиарды долларов», в частности, истребителей F-35.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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