Госдеп одобрил продажу Румынии ПВО Patriot за $280 млн
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Румынии системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны.
«Госдепартамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Румынии системы ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около $280 млн», – указано в документе.
По мнению Пентагона, данная сделка соответствует целям внешней политики и национальной безопасности США, так как «усиливает безопасность союзника по НАТО, который играет ключевую роль в обеспечении политической и экономической стабильности в Европе».
Ожидается, что поставка усилит способность Румынии противостоять текущим и будущим угрозам. Это позволит стране создать надежные силы для сдерживания потенциальных противников и активнее участвовать в операциях НАТО. Поясняется, что Румыния сможет легко интегрировать новое оборудование в свои вооруженные силы.
В сообщении также подчеркивается, что предполагаемая сделка не окажет негативного влияния на обороноспособность США.
В США также обещали увеличить «военные продажи Индии на многие миллиарды долларов», в частности, истребителей F-35.