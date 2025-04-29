Над регионами РФ сбили 91 украинский беспилотник

Самый массированный налет беспилотников был совершен на Курскую область – в небе над регионами сбили 40 БПЛА. Еще 12 было уничтожено над Орловской областью, 11 – над Рязанской, восемь – над Нижегородской. Семь БПЛА были ликвидированы над акваторией Черного моря, шесть – над Крымом, еще три – над Белгородской областью. В небе над Московским регионом российские военные нейтрализовали два беспилотника. По одному было уничтожено над Калужской и Брянской областями.