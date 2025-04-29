Над регионами РФ сбили 91 украинский беспилотник
В небе над регионами РФ был уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки в период с 20:00 мск 28 апреля до 06:00 мск 29 апреля, сообщает Минобороны.
Самый массированный налет беспилотников был совершен на Курскую область – в небе над регионами сбили 40 БПЛА. Еще 12 было уничтожено над Орловской областью, 11 – над Рязанской, восемь – над Нижегородской. Семь БПЛА были ликвидированы над акваторией Черного моря, шесть – над Крымом, еще три – над Белгородской областью. В небе над Московским регионом российские военные нейтрализовали два беспилотника. По одному было уничтожено над Калужской и Брянской областями.
Вечером 28 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что трое бойцов подразделения «Орлан» были ранены в селе Новая Таволжанка от детонации дрона ВСУ. Их доставили в больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами. Медики оказали пострадавшим помощь, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что атака БПЛА была отражена в двух районах. Предварительно, последствий не зафиксировано. Глава Рязанской области Павел Малков также отметил отсутствие пострадавших и материального ущерба, как и губернатор Калужской области Владислав Шапша.