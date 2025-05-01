И. о. президента Южной Кореи объявил об уходе в отставку
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су объявил об уходе в отставку и намерении участвовать в президентских выборах, передает Yonhap.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции в правительстве. Таким образом, отмечает Yonhap, Хан Док Су «положил конец неделям спекуляций» о том, примет ли он участие в выборах, которые были назначены после импичмента бывшего президента Юн Сок Ёля.
«Думая о тяжести ответственности, которую я несу в это тяжелое время, после долгих и тщательных размышлений о том, является ли такое решение на самом деле правильным и неизбежным, я решил, что если это единственный выход, я должен им воспользоваться», – сказал Хан.
Президентские выборы пройдут в Южной Корее 3 июня. Правительство также объявило этот день временным государственным праздником. Кандидаты должны будут зарегистрироваться до 11 мая, на следующий день стартует предвыборная кампания. Новый президент вступит в должность сразу после выборов без переходной команды. Дату выборов назначили на заседании кабинета министров в апреле, через четыре дня после того, как конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент Юна из-за введения им военного положения в декабре 2024 г.