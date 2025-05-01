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И. о. президента Южной Кореи объявил об уходе в отставку

Ведомости

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су объявил об уходе в отставку и намерении участвовать в президентских выборах, передает Yonhap.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в правительстве. Таким образом, отмечает Yonhap, Хан Док Су «положил конец неделям спекуляций» о том, примет ли он участие в выборах, которые были назначены после импичмента бывшего президента Юн Сок Ёля.

«Думая о тяжести ответственности, которую я несу в это тяжелое время, после долгих и тщательных размышлений о том, является ли такое решение на самом деле правильным и неизбежным, я решил, что если это единственный выход, я должен им воспользоваться», – сказал Хан.

Президентские выборы пройдут в Южной Корее 3 июня. Правительство также объявило этот день временным государственным праздником. Кандидаты должны будут зарегистрироваться до 11 мая, на следующий день стартует предвыборная кампания. Новый президент вступит в должность сразу после выборов без переходной команды. Дату выборов назначили на заседании кабинета министров в апреле, через четыре дня после того, как конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент Юна из-за введения им военного положения в декабре 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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