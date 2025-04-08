Правительство Южной Кореи официально назначило дату президентских выборов

Дату выборов назначили на заседании кабинета министров через четыре дня после того, как конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент Юна из-за введения им военного положения в декабре 2024 г. Согласно конституции страны, новые выборы должны быть проведены в течение 60 дней после появления вакансии.