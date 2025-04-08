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Правительство Южной Кореи официально назначило дату президентских выборов

Ведомости

Правительство Южной Кореи официально назначило 3 июня датой проведения следующих президентских выборов после отстранения от должности бывшего президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Правительство также объявило 3 июня временным государственным праздником. Кандидаты должны будут зарегистрироваться до 11 мая, а официальный период предвыборной кампании начнется 12 мая. Новый президент вступит в должность сразу после выборов без переходной команды.

Дату выборов назначили на заседании кабинета министров через четыре дня после того, как конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент Юна из-за введения им военного положения в декабре 2024 г. Согласно конституции страны, новые выборы должны быть проведены в течение 60 дней после появления вакансии.

Юн объявил военное положение 3 декабря для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». К зданию парламента прибыли военные, но депутаты смогли отменить решение президента. На пленарном заседании 190 парламентариев проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. В середине декабря национальное собрание объявило Юну импичмент.

4 апреля конституционный суд Республики Кореи единогласно утвердил импичмент, объявленный национальным собранием президенту. Председатель суда Мун Хен Бэ подчеркнул, что Юн не имел оснований, достаточных для введения военного положения и использования военной силы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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