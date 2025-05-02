Хуситы сообщили о ракетном ударе по Израилю

Шиитское движение «Ансар Аллах» атакует связанные с Израилем суда и обстреливают страну с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 г. после атаки боевиков «Хамаса» на южные районы Израиля, в ходе которой были убиты мирные израильтяне и захвачены заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа.