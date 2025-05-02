Хуситы сообщили о ракетном ударе по Израилю
Йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по объекту в израильском городе Хайфа. Об этом заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
По его словам, это была вторая подобная операция за несколько часов. Ракета успешно поразила цель, утверждает Сариа.
2 мая Армия Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз сообщала о перехвате ракет, запущенных из Йемена. По ее данным, некоторые ракеты удавалось перехватить еще до того, как они пересекали территорию Израиля. В течение дня на севере еврейского государства неоднократно звучали сирены.
Шиитское движение «Ансар Аллах» атакует связанные с Израилем суда и обстреливают страну с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 г. после атаки боевиков «Хамаса» на южные районы Израиля, в ходе которой были убиты мирные израильтяне и захвачены заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа.