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Bloomberg узнал о новых вариантах антироссийских санкций США

Решения по ним Трамп пока не принял из-за продолжения усилий по разрешению украинского конфликта
Ведомости

Команда президента США Дональда Трампа разработала новые варианты усиления экономического давления на Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Подробности предложенных мер пока не раскрываются. Источники агентства подчеркнули, что окончательного решения по их внедрению Трамп еще не принял, поскольку продолжаются дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине.

По данным издания, Украина и ее международные союзники призывают США ужесточить санкционный режим в отношении Москвы. В частности, предлагается ввести дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей и доходы от продажи российской нефти. Цель таких мер – стимулировать Россию к заключению перемирия на условиях, предложенных американской администрацией.

2 мая представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты отказываются от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. Она подчеркнула необходимость прямого диалога между конфликтующими сторонами. При этом Брюс отметила, что США продолжат способствовать мирному процессу, однако ключевая ответственность за разрешение ситуации лежит на «конкретных действиях» Москвы и Киева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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