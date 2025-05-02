Bloomberg узнал о новых вариантах антироссийских санкций США

Bloomberg узнал о новых вариантах антироссийских санкций СШАРешения по ним Трамп пока не принял из-за продолжения усилий по разрешению украинского конфликта
Команда президента США Дональда Трампа разработала новые варианты усиления экономического давления на Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Подробности предложенных мер пока не раскрываются. Источники агентства подчеркнули, что окончательного решения по их внедрению Трамп еще не принял, поскольку продолжаются дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине.
По данным издания, Украина и ее международные союзники призывают США ужесточить санкционный режим в отношении Москвы. В частности, предлагается ввести дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей и доходы от продажи российской нефти. Цель таких мер – стимулировать Россию к заключению перемирия на условиях, предложенных американской администрацией.
2 мая представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты отказываются от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. Она подчеркнула необходимость прямого диалога между конфликтующими сторонами. При этом Брюс отметила, что США продолжат способствовать мирному процессу, однако ключевая ответственность за разрешение ситуации лежит на «конкретных действиях» Москвы и Киева.