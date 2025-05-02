Bloomberg узнал о новых вариантах антироссийских санкций США

2 мая представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты отказываются от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. Она подчеркнула необходимость прямого диалога между конфликтующими сторонами. При этом Брюс отметила, что США продолжат способствовать мирному процессу, однако ключевая ответственность за разрешение ситуации лежит на «конкретных действиях» Москвы и Киева.