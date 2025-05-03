Израильский премьер отложил визит к Алиеву после отказа Турции открыть небо
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свой визит в Азербайджан, сообщили вечером в его канцелярии, передает The Jerusalem Post.
Отмену поездки объяснили плотным графиком премьера и «недавними событиями в Сирии и секторе Газа, требующими внимания израильского лидера». «Нетаньяху поблагодарил президента страны Ильхама Алиева за приглашение и отметил прочные отношения между двумя странами», – заявили в канцелярии.
Ранее 3 мая в администрации президента Турции заявили, что не будут открывать небо для самолета Нетаньяху. Он планировал посетить Азербайджан с 7 по 11 мая.
В палестинском «Хамасе» 2 мая выразили готовность заключить сделку по Газе. Однако израильская сторона пока не проявила ответных действий.