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Израильский премьер отложил визит к Алиеву после отказа Турции открыть небо

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свой визит в Азербайджан, сообщили вечером в его канцелярии, передает The Jerusalem Post.

Отмену поездки объяснили плотным графиком премьера и «недавними событиями в Сирии и секторе Газа, требующими внимания израильского лидера». «Нетаньяху поблагодарил президента страны Ильхама Алиева за приглашение и отметил прочные отношения между двумя странами», – заявили в канцелярии.

Ранее 3 мая в администрации президента Турции заявили, что  не будут открывать небо для самолета Нетаньяху. Он планировал посетить Азербайджан с 7 по 11 мая.

В палестинском «Хамасе» 2 мая выразили готовность заключить сделку по Газе. Однако израильская сторона пока не проявила ответных действий.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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