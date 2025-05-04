Вице-спикер парламента Словакии: никто из лидеров ЕС не собирается в Киев

Он объяснил это тем, что главы стран считают «не самой удачной тактикой» поддерживать Украину или Россию в свете переговоров между Москвой и Вашингтоном. «Поэтому мне кажется, что никто из лидеров стран ЕС туда не приедет», – подытожил Гашпар.