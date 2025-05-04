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Вице-спикер парламента Словакии: никто из лидеров ЕС не собирается в Киев

Ведомости

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) не поедут в Киев на 9 мая для празднования 80-летия Победы, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. Его слова передает ТАСС.

Он объяснил это тем, что главы стран считают «не самой удачной тактикой» поддерживать Украину или Россию в свете переговоров между Москвой и Вашингтоном. «Поэтому мне кажется, что никто из лидеров стран ЕС туда не приедет», – подытожил Гашпар.

Вице-спикер также прокомментировал инициативу президента РФ Владимира Путина объявить трехдневное перемирие в честь празднования Дня Победы. Гашпар отметил, что «80-летие Победы – действительно большой праздник, и все орудия должны были бы стихнуть», выразив надежду на «здравый смысл» на Украине.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет присутствовать в Москве на мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а угрозы со стороны Киева он назвал смешными.

В Москву на празднование Дня Победы приедут президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской Милорад Додик, а также глава Палестинской автономии Махмуд Аббас и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.

Президент Киргизии Садыр Жапаров и представитель КНР Си Цзиньпин также примут участие в праздновании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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