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Трамп: дни победы в мировых войнах не станут выходными в США

Ведомости

Новые национальные праздники США – дни «победы» в Первой и Второй мировых войнах, 11 ноября и 8 мая, – не станут выходными для американцев. Об этом президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Мы не будем закрывать страну на эти два очень важных праздника, 11 ноября и 8 мая, в честь Первой и Второй мировых войн, потому что в Америке и так слишком много праздников – в году не хватает дней», – написал Трамп.

По словам американского лидера, США выиграли две мировые войны, но себе эту заслугу никогда не приписывали – «это делают все остальные». По его словам, без США победу во Второй мировой войне одержали бы другие страны и «мир был бы совсем другим».

Об учреждении новых праздников Трамп сообщил 2 мая. Тогда он сказал, что подвиги США не отмечались, так как страна утратила лидеров, «которые знают, как это делать».

9 мая, в День Победы, Москву посетят президенты всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии. В столицу России также прибудут президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и другие зарубежные лидеры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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