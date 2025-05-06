Трамп: дни победы в мировых войнах не станут выходными в США
Новые национальные праздники США – дни «победы» в Первой и Второй мировых войнах, 11 ноября и 8 мая, – не станут выходными для американцев. Об этом президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
«Мы не будем закрывать страну на эти два очень важных праздника, 11 ноября и 8 мая, в честь Первой и Второй мировых войн, потому что в Америке и так слишком много праздников – в году не хватает дней», – написал Трамп.
По словам американского лидера, США выиграли две мировые войны, но себе эту заслугу никогда не приписывали – «это делают все остальные». По его словам, без США победу во Второй мировой войне одержали бы другие страны и «мир был бы совсем другим».
Об учреждении новых праздников Трамп сообщил 2 мая. Тогда он сказал, что подвиги США не отмечались, так как страна утратила лидеров, «которые знают, как это делать».
9 мая, в День Победы, Москву посетят президенты всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии. В столицу России также прибудут президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и другие зарубежные лидеры.