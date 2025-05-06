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Ушаков: Россия направила приглашение на парад Победы послу США

Ведомости

Россия пригласила посла США в Москве Линн Трейси на празднование 80-летия Победы на Красной площади, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Будут участвовать несколько ветеранов из Соединенных Штатов. <...> Как я тоже уже упомянул, приглашение направлено и американскому послу», – сказал он. 

Ушаков уточнил, что о решении посла США по приглашению на парад станет известно 9 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на парад Победы в Москву прибудут более 20 глав государств и правительств. Ожидается, что на параде будут президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, глава Абхазии Бадра Гунба, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и др.

В январе стало известно, что Израиль будет представлен на параде Победы 9 мая в Москве, сообщила посол еврейского государства в России Симона Гальперин. Дипломат отметила, что исторические факты не меняются из-за геополитических или других обстоятельств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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