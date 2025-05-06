Ушаков: Россия направила приглашение на парад Победы послу США
Россия пригласила посла США в Москве Линн Трейси на празднование 80-летия Победы на Красной площади, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Будут участвовать несколько ветеранов из Соединенных Штатов. <...> Как я тоже уже упомянул, приглашение направлено и американскому послу», – сказал он.
Ушаков уточнил, что о решении посла США по приглашению на парад станет известно 9 мая.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на парад Победы в Москву прибудут более 20 глав государств и правительств. Ожидается, что на параде будут президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, глава Абхазии Бадра Гунба, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и др.
В январе стало известно, что Израиль будет представлен на параде Победы 9 мая в Москве, сообщила посол еврейского государства в России Симона Гальперин. Дипломат отметила, что исторические факты не меняются из-за геополитических или других обстоятельств.