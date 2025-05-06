Ушаков: Россия направила приглашение на парад Победы послу США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на парад Победы в Москву прибудут более 20 глав государств и правительств. Ожидается, что на параде будут президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, глава Абхазии Бадра Гунба, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и др.