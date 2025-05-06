Путин и Нетаньяху обсудили защиту исторической правды о Второй мировой войне

В ходе беседы была подчеркнута общая позиция стран по защите исторической правды о Второй мировой войне и противодействию попыткам пересмотра ее итогов. Лидеры оценили значение вклада Красной армии и всех народов СССР в разгром нацизма. Они отметили, что память о павших героях и 9 Мая как государственный праздник чтут как в России, так и в Израиле.