Путин и Нетаньяху обсудили защиту исторической правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Они обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер передал слова благодарности и пожелания здоровья ветеранам, проживающим в Израиле.
В ходе беседы была подчеркнута общая позиция стран по защите исторической правды о Второй мировой войне и противодействию попыткам пересмотра ее итогов. Лидеры оценили значение вклада Красной армии и всех народов СССР в разгром нацизма. Они отметили, что память о павших героях и 9 Мая как государственный праздник чтут как в России, так и в Израиле.
Также стороны обсудили вопросы ближневосточной повестки и состояние двусторонних отношений.
6 мая Путин также провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры подтвердили курс на укрепление сотрудничества в рамках стратегического партнерства. Российская сторона также выразила готовность содействовать переговорам между Ираном и США по ядерной программе. Отдельно Пезешкиан поздравил Россию с грядущим юбилеем Победы.