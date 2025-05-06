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Путин и Нетаньяху обсудили защиту исторической правды о Второй мировой войне

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Они обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер передал слова благодарности и пожелания здоровья ветеранам, проживающим в Израиле.

В ходе беседы была подчеркнута общая позиция стран по защите исторической правды о Второй мировой войне и противодействию попыткам пересмотра ее итогов. Лидеры оценили значение вклада Красной армии и всех народов СССР в разгром нацизма. Они отметили, что память о павших героях и 9 Мая как государственный праздник чтут как в России, так и в Израиле.

Также стороны обсудили вопросы ближневосточной повестки и состояние двусторонних отношений.

6 мая Путин также провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры подтвердили курс на укрепление сотрудничества в рамках стратегического партнерства. Российская сторона также выразила готовность содействовать переговорам между Ираном и США по ядерной программе. Отдельно Пезешкиан поздравил Россию с грядущим юбилеем Победы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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