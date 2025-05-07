Володин: Госдума рассмотрит жалобы на изменение банками условий оказания услуг

В конце апреля Банк России составил первый список банков на основе числа жалоб на кредитование. В рейтинг включены банки, обладающие розничным кредитным портфелем, на которые в прошлом году поступило более одной обоснованной жалобы на кредитование. С помощью рейтинга граждане смогут выбирать банковские услуги, основываясь на мнениях других заемщиков, в то время как кредитные организации будут использовать его в качестве ориентира для повышения качества обслуживания.