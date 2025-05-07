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Володин: Госдума рассмотрит жалобы на изменение банками условий оказания услуг

Ведомости

Государственная дума изучит правоприменительную практику ранее принятых законов, касающихся защиты прав граждан, использующих финансовые услуги. Соответствующее поручение председатель нижней палаты Вячеслав Володин дал комитету по финансовому рынку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Володин рассказал, что поступают жалобы на изменения условий использования банковских счетов и карт без предварительного согласия клиентов со стороны кредитных учреждений. В частности, они могут вводить комиссию за снятие денег или повышают ее, увеличивают тариф на обслуживание и поднимают процентные ставки по кредитным продуктам.

По словам представителя нижней палаты, гражданам приходится обращаться в суд для отмены подобных решений. Он также напомнил, что в соответствии с Федеральным законом банки не вправе в одностороннем порядке изменять условия, зафиксированные в договоре. Кроме того, они обязаны предоставлять полную информацию об условиях получения кредитов и предупреждать о возможных рисках. При оформлении кредитов и заключении договоров на другие банковские услуги граждане должны получать максимально полную информацию.

В конце апреля Банк России составил первый список банков на основе числа жалоб на кредитование. В рейтинг включены банки, обладающие розничным кредитным портфелем, на которые в прошлом году поступило более одной обоснованной жалобы на кредитование. С помощью рейтинга граждане смогут выбирать банковские услуги, основываясь на мнениях других заемщиков, в то время как кредитные организации будут использовать его в качестве ориентира для повышения качества обслуживания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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