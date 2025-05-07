Володин: Госдума рассмотрит жалобы на изменение банками условий оказания услуг
Государственная дума изучит правоприменительную практику ранее принятых законов, касающихся защиты прав граждан, использующих финансовые услуги. Соответствующее поручение председатель нижней палаты Вячеслав Володин дал комитету по финансовому рынку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Володин рассказал, что поступают жалобы на изменения условий использования банковских счетов и карт без предварительного согласия клиентов со стороны кредитных учреждений. В частности, они могут вводить комиссию за снятие денег или повышают ее, увеличивают тариф на обслуживание и поднимают процентные ставки по кредитным продуктам.
По словам представителя нижней палаты, гражданам приходится обращаться в суд для отмены подобных решений. Он также напомнил, что в соответствии с Федеральным законом банки не вправе в одностороннем порядке изменять условия, зафиксированные в договоре. Кроме того, они обязаны предоставлять полную информацию об условиях получения кредитов и предупреждать о возможных рисках. При оформлении кредитов и заключении договоров на другие банковские услуги граждане должны получать максимально полную информацию.
В конце апреля Банк России составил первый список банков на основе числа жалоб на кредитование. В рейтинг включены банки, обладающие розничным кредитным портфелем, на которые в прошлом году поступило более одной обоснованной жалобы на кредитование. С помощью рейтинга граждане смогут выбирать банковские услуги, основываясь на мнениях других заемщиков, в то время как кредитные организации будут использовать его в качестве ориентира для повышения качества обслуживания.