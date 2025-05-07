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Песков: Путин не давал новых указаний по использованию «Орешника»

Ведомости

Президент России Владимир Путин не давал новых указаний по возможному ответу России на атаки украинских БПЛА. Так ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли вновь использован ракетный комплекс «Орешник». СМИ писали, что якобы планируется удар ракетой этого класса по Киеву, в случае атак во время трехдневного перемирия.

«В данном случае нечего комментировать. Наша позиция по перемирию хорошо известна. Все указания даны, никаких новых элементов здесь нет», – сказал он журналистам.

7 мая Кремль подтвердил перемирие в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая.

Путин объявил о перемирии 28 апреля, однако 3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение и сказал, что прекращать огонь нужно на 30 дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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