Песков: Путин не давал новых указаний по использованию «Орешника»

Президент России Владимир Путин не давал новых указаний по возможному ответу России на атаки украинских БПЛА. Так ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли вновь использован ракетный комплекс «Орешник». СМИ писали, что якобы планируется удар ракетой этого класса по Киеву, в случае атак во время трехдневного перемирия.