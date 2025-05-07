Песков: Путин не давал новых указаний по использованию «Орешника»
Президент России Владимир Путин не давал новых указаний по возможному ответу России на атаки украинских БПЛА. Так ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли вновь использован ракетный комплекс «Орешник». СМИ писали, что якобы планируется удар ракетой этого класса по Киеву, в случае атак во время трехдневного перемирия.
«В данном случае нечего комментировать. Наша позиция по перемирию хорошо известна. Все указания даны, никаких новых элементов здесь нет», – сказал он журналистам.
7 мая Кремль подтвердил перемирие в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая.
Путин объявил о перемирии 28 апреля, однако 3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение и сказал, что прекращать огонь нужно на 30 дней.