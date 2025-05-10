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Индия и Пакистан договорились об остановке боевых действий

Переговоры прошли при посредничестве США, остановку боев подтвердили в МИД Пакистана
Ведомости

Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, чья страна выступила посредником в переговорах.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с проявлением здравого смысла», – написал он в Truth Social.

Информацию подтвердил вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, передает ТАСС.

Последствия взаимных ударов Индии и Пакистана
В ночь на 7 мая в рамках операции «Синдур» Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Как заявили в минобороны страны, в рамках ответа на теракт, в результате которого 22 апреля вблизи города Пахалгам погибли 26 человек, были поражены девять объектов «террористической инфраструктуры». На фото: крыша школьного здания повреждена упавшим деревом после крушения неопознанного летательного аппарата в районе Пулвама в контролируемом Индией Кашмире.
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В ночь на 7 мая в рамках операции «Синдур» Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Как заявили в минобороны страны, в рамках ответа на теракт, в результате которого 22 апреля вблизи города Пахалгам погибли 26 человек, были поражены девять объектов «террористической инфраструктуры».

На фото: крыша школьного здания повреждена упавшим деревом после крушения неопознанного летательного аппарата в районе Пулвама в контролируемом Индией Кашмире. / Dar Yasin / AP

Боевые действия между Индией и Пакистаном начались 7 мая. Тогда индийская артиллерия и авиация атаковала приграничные районы Пакистана. Минобороны Индии заверяло, что удары наносятся по объектам «террористической инфраструктуры» на территории соседней страны, а не по пакистанским военным объектам.

Пакистан в ответ начал военную операцию «Буньян уль-Марсус» против Индии, нанеся удары по нескольким базам, в том числе по складу ракет на севере страны.

Поводом для начала военной операции Индии стал теракт в Кашмире 22 апреля. Тогда боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли стрельбу по туристам. В результате погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.

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