Индия и Пакистан договорились об остановке боевых действий

Индия и Пакистан договорились об остановке боевых действийПереговоры прошли при посредничестве США, остановку боев подтвердили в МИД Пакистана
Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, чья страна выступила посредником в переговорах.
«После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с проявлением здравого смысла», – написал он в Truth Social.
Боевые действия между Индией и Пакистаном начались 7 мая. Тогда индийская артиллерия и авиация атаковала приграничные районы Пакистана. Минобороны Индии заверяло, что удары наносятся по объектам «террористической инфраструктуры» на территории соседней страны, а не по пакистанским военным объектам.
Пакистан в ответ начал военную операцию «Буньян уль-Марсус» против Индии, нанеся удары по нескольким базам, в том числе по складу ракет на севере страны.
Поводом для начала военной операции Индии стал теракт в Кашмире 22 апреля. Тогда боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли стрельбу по туристам. В результате погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.