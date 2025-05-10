Индия и Пакистан договорились об остановке боевых действий

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В ночь на 7 мая в рамках операции «Синдур» Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Как заявили в минобороны страны, в рамках ответа на теракт, в результате которого 22 апреля вблизи города Пахалгам погибли 26 человек, были поражены девять объектов «террористической инфраструктуры».



На фото: крыша школьного здания повреждена упавшим деревом после крушения неопознанного летательного аппарата в районе Пулвама в контролируемом Индией Кашмире. / Dar Yasin / AP