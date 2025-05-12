Комитет ГД поддержал поправку об утверждении округов на выборах на пять лет

Кроме того, на комитете по госстроительству 12 мая был одобрен законопроект об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы. Согласно законопроекту, по одному одномандатному округу потеряют 10 субъектов Федерации. Это Алтайский и Забайкальский края (останется 3 округа и 1 округ соответственно), Волгоградская, Воронежская (останутся по 3 округа), Ростовская (останется 6 округов), Смоленская, Тамбовская, Ивановская, Калужская и Томская области (останется по 1 округу). Краснодарский край, Москва и Московская область получат по одному округу – соответственно их количество вырастет до 9, 12 и 16. Еще 7 одномандатных округов достанутся новым регионам: 3 – Донецкой народной республике, 2 – Луганской народной республике и по одному – Запорожской и Херсонской областям.