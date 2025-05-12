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Комитет ГД поддержал поправку об утверждении округов на выборах на пять лет

Ведомости

Комитет Государственной думы (ГД) по госстроительству поддержал поправку, согласно которой округа на выборах депутатов нижней палаты будут утверждаться на пять лет, а не на десять, как сейчас. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин заявил, что такое решение связано с изменением численности населения в регионах.

Вяткин рассказал, что всего к законопроекту об изменениях в избирательное законодательство ко второму чтению поступило 108 поправок, 67 на принятие и 41 на отклонение. Законопроект был внесен в Госдуму 13 февраля группой депутатов и сенаторов во главе с Андреем Клишасом. Основная новелла в законопроекте, что приоритет в голосовании на всех уровнях выборов отдается электронному голосованию, а бумажное остается, если такое решение примет ЦИК или региональные избиркомы.

Кроме того, на комитете по госстроительству 12 мая был одобрен законопроект об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы. Согласно законопроекту, по одному одномандатному округу потеряют 10 субъектов Федерации. Это Алтайский и Забайкальский края (останется 3 округа и 1 округ соответственно), Волгоградская, Воронежская (останутся по 3 округа), Ростовская (останется 6 округов), Смоленская, Тамбовская, Ивановская, Калужская и Томская области (останется по 1 округу). Краснодарский край, Москва и Московская область получат по одному округу – соответственно их количество вырастет до 9, 12 и 16. Еще 7 одномандатных округов достанутся новым регионам: 3 – Донецкой народной республике, 2 – Луганской народной республике и по одному – Запорожской и Херсонской областям.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сказал, что оба законопроекта будут рекомендовать рассмотреть на пленарном заседании 14 мая.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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