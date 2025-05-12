Освобожденный американский заложник прибыл в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что освобождения заложника удалось достичь благодаря давлению, оказанному президентом США Дональдом Трампом. Премьер добавил, что в этот день он разговаривал с Трампом. В ходе разговора американский лидер выразил готовность и дальше работать с Израилем для освобождения всех израильских заложников и победы над «Хамасом».