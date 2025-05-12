Освобожденный американский заложник прибыл в Израиль
Израильский солдат, гражданин США Идан Александр, освобожденный из плена радикальной палестинской группировки «Хамас», прибыл на территорию Израиля. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Александр пройдет первичное медицинское обследование и встретится со своей семьей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что освобождения заложника удалось достичь благодаря давлению, оказанному президентом США Дональдом Трампом. Премьер добавил, что в этот день он разговаривал с Трампом. В ходе разговора американский лидер выразил готовность и дальше работать с Израилем для освобождения всех израильских заложников и победы над «Хамасом».
12 мая Трамп объявил об освобождении Александра из плена «Хамаса». Он добавил, что родители американца очень счастливы. Александр был захвачен палестинскими боевиками и удерживался в секторе Газа с 7 октября 2023 г. Израильского солдата считали погибшим. «Хамас» уже подтвердил освобождение заложника с гражданством США и Израиля.