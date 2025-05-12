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Освобожденный американский заложник прибыл в Израиль

Ведомости

Израильский солдат, гражданин США Идан Александр, освобожденный из плена радикальной палестинской группировки «Хамас», прибыл на территорию Израиля. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Александр пройдет первичное медицинское обследование и встретится со своей семьей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что освобождения заложника удалось достичь благодаря давлению, оказанному президентом США Дональдом Трампом. Премьер добавил, что в этот день он разговаривал с Трампом. В ходе разговора американский лидер выразил готовность и дальше работать с Израилем для освобождения всех израильских заложников и победы над «Хамасом».

12 мая Трамп объявил об освобождении Александра из плена «Хамаса». Он добавил, что родители американца очень счастливы. Александр был захвачен палестинскими боевиками и удерживался в секторе Газа с 7 октября 2023 г. Израильского солдата считали погибшим. «Хамас» уже подтвердил освобождение заложника с гражданством США и Израиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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