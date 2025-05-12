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Берлин прекращает публичные заявления о поставках ракет Taurus Киеву

Ведомости

Правительство Германии больше не будет открыто комментировать возможную передачу Украине крылатых ракет Taurus. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на официального представителя министерства обороны, отметив, что эффективность этих систем в публичных обсуждениях была «полностью переоценена».

Решение отказаться от открытого обсуждения связано с новым курсом, взятым коалицией канцлера Фридриха Мерца, пришедшей к власти после февральских выборов, отмечает издание. Несмотря на прежние заявления Мерца о намерении усилить поддержку Украины, в том числе за счет дальнобойных систем, кабинет возвращается к политике «стратегической неопределенности».

«Нет смысла раскрывать России подробности об украинском вооружении», – заявил пресс-секретарь главы правительства Стефан Корнелиус, сославшись на позицию президента Франции Эммануэля Макрона.

Власти ФРГ подчеркнули, что военная помощь Киеву продолжится, включая поставки дальнобойных вооружений. Однако теперь детали таких операций не будут раскрыты, как это происходило при правительстве Олафа Шольца и в первые месяцы после начала конфликта на Украине.

Ранее глава министерства иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия продолжит поставки оружия Украине, если соглашение по прекращению огня не будет достигнуто.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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