Берлин прекращает публичные заявления о поставках ракет Taurus Киеву

Власти ФРГ подчеркнули, что военная помощь Киеву продолжится, включая поставки дальнобойных вооружений. Однако теперь детали таких операций не будут раскрыты, как это происходило при правительстве Олафа Шольца и в первые месяцы после начала конфликта на Украине.