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Песков: Россия продолжает готовиться к переговорам

Ведомости

Кремль не стал комментировать ожидания украинского лидера Владимира Зеленского лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на будущих переговорах сторон в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Вот, собственно, все, можно сказать», – сказал Песков.

Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиным 15 мая в Стамбуле. Заявление украинского президента было опубликовано вскоре после призыва президента США Дональда Трампа к Киеву немедленно согласиться на предложение Путина встретиться в Стамбуле 15 мая.

Неизвестно, будут ли представлены на переговорах третьи стороны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность выступить организатором переговоров. Госдеп США объявил, что страну посетит госсекретарь США Марко Рубио с 14 по 16 мая, но официально – для министерской встречи стран НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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