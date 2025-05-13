Песков: Россия продолжает готовиться к переговорам

Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиным 15 мая в Стамбуле. Заявление украинского президента было опубликовано вскоре после призыва президента США Дональда Трампа к Киеву немедленно согласиться на предложение Путина встретиться в Стамбуле 15 мая.