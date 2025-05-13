Песков: Россия продолжает готовиться к переговорам
Кремль не стал комментировать ожидания украинского лидера Владимира Зеленского лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на будущих переговорах сторон в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Вот, собственно, все, можно сказать», – сказал Песков.
Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиным 15 мая в Стамбуле. Заявление украинского президента было опубликовано вскоре после призыва президента США Дональда Трампа к Киеву немедленно согласиться на предложение Путина встретиться в Стамбуле 15 мая.
Неизвестно, будут ли представлены на переговорах третьи стороны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность выступить организатором переговоров. Госдеп США объявил, что страну посетит госсекретарь США Марко Рубио с 14 по 16 мая, но официально – для министерской встречи стран НАТО.