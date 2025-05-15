Индия предложила США соглашение по беспошлинной торговле
Индия предложила США соглашение по беспошлинной торговле. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на встрече с руководителями компаний в Дохе (Катар). Его слова передает Reuters.
По информации агентства, Нью-Дели стремится заключить торговую сделку с Вашингтоном в рамках объявленной Трампом 90-дневной паузы в повышении тарифов.
«По сути, они готовы буквально не взимать с нас никаких тарифов», – уточнил Трамп.
2 апреля Трамп ввел тарифы на импорт товаров из почти 200 стран и территорий. Для Индии были установлены пошлины в размере 26%. Через неделю, 9 апреля, он заявил о приостановке заградительных мер для всех, кроме Китая.