Мединский прибыл на переговоры с Украиной
Помощник президента РФ Владимир Мединский прибыл на место переговоров с украинской делегацией в Стамбуле. Об этом сообщает «РИА Новости».
По информации агентства, машина с Мединским прибыла к месту встречи примерно в 13:00 мск.
Прямые переговоры между Россией и Украиной пройдут 16 апреля. Российскую делегацию возглавляет Мединский, украинскую – министр обороны страны Рустем Умеров. Представители Украины, Турции и США уже находятся на месте проведения переговоров. Как сообщалось ранее турецкий и американский представитель покинут встречу после приветствия.
Вместе с Мединским в Турции – замминистра обороны России Александр Фомин. МИД представил заместитель министра Михаил Галузин. В делегацию вошел и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В состав украинской делегации вошли первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.