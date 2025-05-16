Мединский прибыл на переговоры с Украиной

Прямые переговоры между Россией и Украиной пройдут 16 апреля. Российскую делегацию возглавляет Мединский, украинскую – министр обороны страны Рустем Умеров. Представители Украины, Турции и США уже находятся на месте проведения переговоров. Как сообщалось ранее турецкий и американский представитель покинут встречу после приветствия.