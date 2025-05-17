Песков: контактов Путина и Трампа после переговоров в Стамбуле не было
Контактов России и США после российско-украинских переговоров в Стамбуле пока не было, сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, контактов не было. Если разговор президенты Путин и Трамп посчитают целесообразным провести, мы вас проинформируем», – сказал представитель Кремля.
На брифинге 17 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Путин активно задействован в процессе урегулирования конфликта в Украине. Но для достижения мирного соглашения необходима их двусторонняя встреча, и она скоро состоится.