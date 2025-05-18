Захарова призвала не верить заявлениям Мерца о поставках Киеву ракет Taurus

«Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму», – написала она в своем Telegram-канале.