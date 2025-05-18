Захарова призвала не верить заявлениям Мерца о поставках Киеву ракет Taurus
Не стоит проявлять наивность в вопросе заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца относительно поставок Украине крылатых ракет Taurus, его задача – вывести из публичного обсуждения эту тему, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Мерц недавно заявил, как напомнила Захарова, что сейчас вопрос поставок Киеву ракет Taurus «не стоит на повестке дня».
«Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму», – написала она в своем Telegram-канале.
12 мая в минобороны ФРГ сообщили, что правительство Германии больше не будет открыто комментировать возможную передачу Украине крылатых ракет Taurus. Решение отказаться от открытого обсуждения связано с новым курсом, взятым коалицией Мерца, пришедшей к власти после февральских выборов, отмечало Euractiv. Власти ФРГ подчеркнули, что военная помощь Киеву продолжится, включая поставки дальнобойных вооружений, но детали таких операций не будут раскрыты.
В середине апреля Мерц говорил о готовности поставить Киеву Taurus при координации с коллегами из Европы, отметив, что Великобритания, Франция и США уже занимаются их поставкой. После этого Захарова предупредила, что Москва будет расценивать любое применение немецких ракет Taurus как участие Германии в конфликте на стороне Украины «со всеми вытекающими последствиями».